Pedofilia | Papa Francesco accusa il clericalismo? Lo cancelli superando il celibato

Papa Francesco partito per l'Irlanda : pregherà per le vittime Pedofilia : Il Pontefice pronto a fare il mea culpa per le vittime dei preti. Si conclude così l'incontro mondiale per le famiglie

Papa Francesco partito per l'Irlanda : pregherà per vittime Pedofilia : Papa Francesco parte per l'Irlanda per un viaggio di due giorni in occasione dell'Incontro Mondiale delle Famiglie. Il volo Papale è in partenza dall'aeroporto di Roma Fiumicino. A Dublino il Papa ...

Papa Francesco sulla Pedofilia : «Abbiamo abbandonato i piccoli» : Per Papa Francesco, la piaga della pedofilia da parte del clero è un problema terribilmente serio: durante il suo viaggio pastorale in Irlanda, il 25 e il 26 agosto, dedicherà uno spazio significativo a chi ha subìto gli abusi. Il direttore della Sala Stampa vaticana, Greg Burke, ha confermato che il pontefice incontrerà le vittime: «Per il Papa è importante ascoltarle». Non ha rivelato altri dettagli sull’incontro, ma ha spiegato che è «molto ...

Pedofilia - Bergoglio incontrerà le vittime in Irlanda. “Il Papa desidera ascoltarle” : Prima la lettera per chiedere scusa, dopo l’inchiesta choc che in Usa ha rivelato le molestie sessuali di 301 preti su più di mille bambini. E ora Papa Francesco annuncia che durante la sua visita pastorale del 25 e 26 agosto incontrerà le vittime di abusi in Irlanda, a quattro mesi dall’incontro con chi ha subito molestie da parte del clero in Cile. Un paese, l’Irlanda, dove la Chiesa negli anni scorsi è stata travolta da un ...

IRLANDA - PAPA FRANCESCO INCONTRERÀ VITTIME Pedofilia/ Scandalo abusi - Burke : “preghiera in Cattedrale” : Dubbi e paura sulla prossima vista di PAPA FRANCESCO a Dublino durante l'incontro mondiale delle famiglie. Secondo alcuni l'incontro con le VITTIME sarebbe rischioso(Pubblicato il Tue, 21 Aug 2018 14:40:00 GMT)

Pedofilia : in Irlanda nuovo incontro del Papa con le vittime : nuovo incontro tra Papa Francesco e le vittime di abusi sessuali compiuti da ecclesiastici. Avverrà nel corso del viaggio in Irlanda previsto sabato e domenica in occasione dell'incontro Mondiale delle Famiglie. "Il Papa incontrerà le vittime che hanno subito gli abusi e solo dopo l'incontro si deciderà cosa rendere pubblico. Il Pontefice desidera soprattutto ascoltare", ha annunciato il ...

Scandalo chiesa-Pedofilia - in Irlanda Papa incontrerà vittime abusi : Papa Francesco "incontrerò delle vittime" della pedofilia da parte del clero, nel suo viaggio in Irlanda, 25-26 agosto,. Lo ha detto il direttore della sala stampa vaticana, Greg Burke, presentando il ...

Pedofilia Usa - ai cattolici non basta il mea culpa sugli abusi. Il Papa deve legiferare : Le conclusioni del Grand Jury di Pennsylvania sui crimini di abuso e occultamento commessi da uomini di Chiesa sono per l’episcopato cattolico e il Papa molto più di un campanello di allarme. Sono una sirena dal suono lacerante, che intima ad agire con la massima rapidità. Più di mille minori abusati, più di trecento preti predatori. L’arco temporale riguarda gli ultimi settant’anni. L’ambito è relativo alle otto diocesi dello stato di ...

La lettera senza precedenti di Papa Francesco in cui esprime vergogna e pentimento per la Pedofilia : Sono consapevole dello sforzo e del lavoro che si compie in diverse parti del mondo per garantire e realizzare le mediazioni necessarie, che diano sicurezza e proteggano l'integrità dei bambini e ...

Scandalo Pedofilia nella Chiesa - papa Francesco : "Abbiamo abbandonato i piccoli" : "Basta omissioni, ora denunciare" Sono consapevole dello sforzo e del lavoro che si compie in diverse parti del mondo per garantire e realizzare le mediazioni necessarie, che diano sicurezza e ...

Mea culpa papale sulla Pedofilia : Roma. Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Alle 12 la Sala stampa della Santa Sede diffonde una Lettera del Papa al popolo di Dio dopo l’ennesima settimana di questo 2018 passata a contare i rapporti delle magistrature sparse nel mondo sul numero dei preti coinvolti in casi di abuso sessuale su m

Papa Francesco in Irlanda : incontrerà vittime Pedofilia?/ Da Belfast : “Resti a Roma o perderà credibilità” : Dubbi e paura sulla prossima vista di Papa Francesco a Dublino durante l'incontro mondiale delle famiglie. Secondo alcuni l'incontro con le vittime sarebbe rischioso(Pubblicato il Mon, 20 Aug 2018 16:15:00 GMT)

Pedofilia : Papa - atrocità - perdono : ANSA, - CITTA' DEL VATICANO, 20 AGO - "Mai più": Papa Francesco ribadisce la 'tolleranza zero' nei confronti dei pedofili. Lo fa in una 'Lettera al Popolo di Dio' dopo l'ultimo grave scandalo, quello ...