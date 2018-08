Pd | Zingaretti lancia la sua corsa alla segreteria | “Convention a Roma il 6 e 7 ottobre

ilfattoquotidiano

(Di sabato 25 agosto 2018) Nicolala suadel Partito democratico. E lo fando qualche critica velata all’attuale – e precedente – classe dirigente: “C’è un immenso bisogno di nuovi protagonisti, di una dimensione collettiva della politica e di leader che sappiano guidare una comunità producendo sintesi tra diversità e poi decidere”, scrive il governatore della Regione Lazio in post sul suo blog sull’Huffington post, in cui dà un appuntamento ai suoi sostenitori il 6 e il 7. “Faremo un grande incontro, un momento di serietà, impegno e di allegria per ricominciare a inventare il futuro. Incontriamoci come ci si incontra in una grande piazza dei nostri bellissimi comuni quando si ha bisogno di parlare, discutere, mobilitarsi. Poi continueremo con incontri in tutto il Paese”, scrive l’esponente dem ...