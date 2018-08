Pd | alla Festa de l' Unità il servizio d' ascolto per i militanti depressi

FEBBRE DEL NILO - QUARTO CASO A LEGNAGO : NUOVA DISINFESTAZIONE/ Ultime notizie - attacco alla Regione Emilia : Virus West Nile, QUARTO CASO a LEGNAGO: NUOVA DISINFESTAZIONE. Ultime notizie: infettata una giovane donna in maniera lieve, non è in pericolo di vita(Pubblicato il Sat, 25 Aug 2018 13:31:00 GMT)

Billo Circus. Gli irresistibili spettacoli che piacciono a grandi e piccini approdano alla Festa del : Ravenna-PageDetail728x90_320x50-1 Billo sarà presenta lungo i viali della Festa, alle spalle del palco centrale, nelle serate del 29, 30 e 31 agosto con inizio spettacoli alle 21.30 circa. ...

Pallanuoto - Coppa Italia 2018-2019 : sorteggiata la prima fase. Il programma della manifestazione : sorteggiata dalla FIN la prima fase per quanto riguarda la Coppa Italia di Pallanuoto maschile per la prossima stagione. Il regolamento prevede, come di consueto, tre gironi da quattro squadre in tre città diverse (Genova, Roma e Bogliasco), con le prime due squadre di ogni raggruppamento che accedono al turno successivo, le Final Eight, dove sono già di diritto le attesissime Pro Recco e AN Brescia. prima Fase Girone A (a Genova): SC Quinto, ...

Notte Bianca di Lucca : è iniziato il conto alla rovescia. Poche ore e Lucca si animerà di eventi e manifestazioni : Sempre sul sito dell'associazione sono presenti inoltre tutti gli approfondimenti riguardanti sia l'apertura dei musei che le visite guidate che i vari spettacoli previsti nel corso della serata.

Versiliana 2018 - l’ad del Fatto Cinzia Monteverdi : “Non solo il giornale - alla Festa presenteremo una società con tutti i suoi marchi” : “Proprio nove anni fa eravamo qui per festeggiare il nostro primo anno come giornale e avevamo un giornale, oggi siamo ancora qui, felici di esserlo, e presentiamo in realtà una società con tutti i suoi marchi” spiega Cinzia Monteverdi, presidente e amministratore delegato della società editoriale Il Fatto in occasione della presentazione alla stampa del programma della festa del Fatto Quotidiano che si terrà come di consueto alla Versiliana di ...

Matteo Renzi - il Pd lo pugnala a casa sua : trombato dalla Festa dell'Unità a Rignano : Mentre Matteo Renzi batte Firenze palmo a palmo per il suo film, proprio da casa dell'ex premier, Rignano sull'Arno , arriva l'ultima pugnalata del Pd . Dopo la storica sconfitta dei dem alle ...

Rignano "rinnega" Renzi : nel "suo" paese non lo invitano alla Festa dell'Unità : Dopo Firenze e Maria Elena Boschi, ora tocca a Matteo Renzi e alla sua Rignano. alla Festa dell"Unità della cittadella dove il giovane Matteo ha mosso i primi passi, infatti, tra gli invitati ufficiali non c"è il più famoso concittadino. Non parlerà ufficialmente, magari farà una "capatina", un salto veloce. Ma niente fanfare né canti.Nei giorni scorsi aveva fatto notizia l"esclusione dell"ex ministro Boschi dalla lista degli invitati alla Festa ...

la notte amarcord alla Festa di San Vito : sul palco arrivano i Dik Dik : Con 'Sognando la California' hanno portato una generazione di giovani - oggi sessantenni - a sognare che un mondo migliore era possibile. Intramontabili, anche dopo numerosi cambiamenti di organico, i Dik Dik sono un simbolo dell'Italia e stasera alle 21,30 saranno in piazza Salera per la festa di San Vito .

Vincino in una scatola di matite - alla sua ultima festa : Non ero mai stato a una festa con Vincino, e neanche a un funerale laico, a dire la verità. A dire la verità mi è piaciuto, insomma un po’, se capite il senso in cui si può dire piaciuto. Ora, capirete anche il senso con cui ho scritto “festa”, non è un lapsus, anche se i pensieri alla rovescia eran

Diciotti - cresce la protesta a Catania : i manifestanti tentano di avvicinarsi alla nave : Al porto diversi parlamentari e molti militanti. Il corteo cerca di aggirare il cordone cantando Bella ciao. Forza Nuova annuncia un presidio

Manifestanti forzano il cordone dei carabinieri cantando "Bella ciao". E un gommone si avvicina alla Diciotti : Due azioni dimostrative nel porto di Catania, entrambe per esprimere vicinanza ai 150 migranti fermi sulla nave Diciotti. La prima è stata portata avanti da un gruppo di Manifestanti che ha esposto uno striscione con la scritta "Restiamo umani". Venuti a contatto con gli agenti, è volato qualche spintone senza alcuna conseguenza, come si vede nelle immagini ripresa da Giorgio Ruta per Repubblica Tv. Il gruppo ha poi cantato "Bella ...

Firenze - alla Festa di Sting c'è Zucchero : duetto a sorpresa per 'Senza una donna' : sorpresa per gli ospiti di Sting nella sua tenuta 'Il Palagio', a Figline Valdarno, in provincia di Firenze,. Per celebrare il ventiseiesimo anniversario di matrimonio con la moglie Trudie, il 66enne ...

Vicenza. Sant’Andrea in festa : dal 24 agosto modifiche alla circolazione : Per consentire lo svolgimento in sicurezza della manifestazione “Sant’Andrea in festa” dal 29 agosto al 15 settembre la circolazione subirà

"Risintonizziamoci". alla Festa Pd a Ravenna ci saranno anche Bersani e Veltroni - Casellati e Fico - Giorgetti e Gelmini : Oltre ai vertici del partito, agli ex premier Matteo Renzi e Paolo Gentiloni, e agli esponenti di tutte le diverse correnti dem, ci sarà il fondatore del Pd, Walter Veltroni, ma anche il grande ex Pier Luigi Bersani. Ci saranno la presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati e il presidente della Camera, Roberto Fico. Ci sarà il sottosegretario Alla Presidenza Giancarlo Giorgetti e la capogruppo Alla Camera di Forza ...