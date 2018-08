Paura a Pisa | grosso albero crolla in un parco in centro

Paura sulla superstrada Firenze-Pisa-Livorno : cade un cartello - interviene la polizia : Maltempo in Toscana durante il primo pomeriggio di mercoledì 22 agosto: fulmini pericolosi si abbattono sulla zona provocando danni e pericoli, come il crollo di un cartello sulla SGC Firenze-Pisa-Livorno, che ha sfiorato pericolosamente le auto in transito che si trovavano a percorrere la biforcazione per Livorno e Firenze in carreggiata Nord. Il forte temporale ha provocato non pochi disagi all'area pisana, causando anche lo scoppio di piccoli ...

Cartello stradale cade e sfiora le auto - Paura a Pisa. Maltempo - temporali e disagi al Centro-Sud : Pioggia, fulmini e forti raffiche di vento hanno colpito l'area pisana e la Valdera. I fulmini hanno addirittura provocato piccoli incendi sparsi e qualche disagio anche alla viabilità. Alberi e rami ...

Paura in Toscana - si rompe un tubo del gas del metano : traffino in tilt nel Pisano : Attimi di panico in Toscana a causa di una fuga di gas nel Pisano. Si è resa necessaria la chiusura in entrambi i sensi di marcia del ponte che da Cascina conduce a Latignano. Sul posto stanno operando le squadre dei vigili del fuoco e la polizia municipale per regolare la viabilità nella zona. Secondo quanto si è appreso, durante le fasi di pulizia dell’argine di un canale è stato urtato un tubo della media pressione della linea di ...