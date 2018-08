Paura a Livorno | a 1 anno e mezzo cade dal quarto piano

Paura sulla superstrada Firenze-Pisa-Livorno : cade un cartello - interviene la polizia : Maltempo in Toscana durante il primo pomeriggio di mercoledì 22 agosto: fulmini pericolosi si abbattono sulla zona provocando danni e pericoli, come il crollo di un cartello sulla SGC Firenze-Pisa-Livorno , che ha sfiorato pericolosamente le auto in transito che si trovavano a percorrere la biforcazione per Livorno e Firenze in carreggiata Nord. Il forte temporale ha provocato non pochi disagi all'area pisana, causando anche lo scoppio di piccoli ...

Surfista di 12 anni salva un bagnante in provincia di Livorno : "Paura? No - ero responsabile della sua vita" : Tancredi è un dodicenne con la passione per il surf, che pratica da circa un anno. Vive a Washington ma è in vacanza a Vada, in provincia di Livorno. E, proprio grazie alla sua tavola da surf, ha compiuto un gesto coraggioso, forse insolito per un ragazzino della sua età. Allarmato dai fischi dei bagnini si è accorto che un uomo stava annegando e, senza pensarci due volte, è corso in suo aiuto. Ha raccontato ...