Papa in Irlanda | La Chiesa ha fallito | provo dolore e vergogna ...

Papa in Irlanda : La polifonia contemporanea - la melodia del messaggio cristiano - lo scandalo pedofili : Il pontefice ricorda che 'la vera pace e in definitiva dono di Dio; sgorga da cuori risanati e riconciliati e si estende fino ad abbracciare il mondo intero'. Per questo è importante fondare la ...

IRLANDA - Papa FRANCESCO A DUBLINO : "AUTORITÀ ECCLESIASTICHE HANNO FALLITO"/ "Abusi flagello da eliminare" : PAPA FRANCESCO in IRLANDA. Pedofilia e famiglie Lgbt fra i temi trattati: grande attesa fra i fedeli della chiesa cattolica, che dovrebbe accorrere in massa, circa 35mila persone(Pubblicato il Sat, 25 Aug 2018 14:28:00 GMT)

Irlanda - viaggio difficile per Papa Francesco : sul tavolo pedofilia e aperture ai gay : Non c'erano l'aborto, né il divorzio, la contraccezione era messa al bando e il mondo della politica si rapportava con timore all'autorità ecclesiastica. Poi le cose, col passare degli anni, si sono ...

Papa Francesco in Irlanda : «Pedofilia - la Chiesa ha fallito. Provo dolore e vergogna» : Il Pontefice inizia oggi una visita di due giorni mentre nel Paese si discute ancora dei casi di pedofilia che hanno coinvolto il clero. «Il fallimento nell’affrontare questi crimini ripugnanti ha giustamente suscitato indignazione. Provo vergogna e sofferenza»

L'Irlanda chiede giustizia per le vittime della pedofilia. Papa Francesco : "Provo vergogna - la Chiesa ha fallito" : Subito l'incontro con le autorità, poi la visita alla Cattedrale di St. Mary a Dublino e questa sera la grande Festa delle famiglie. Papa Francesco affronta la difficile visita in Irlanda e incontrerà anche alcune vittime di pedofilia.Nel suo primo discorso, il Pontefice ha subito affrontato il tema del "grave scandalo causato in Irlanda dagli abusi sui minori da parte di membri della Chiesa incaricati di proteggerli ed educarli". ...

