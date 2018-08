Papa Francesco arriva in Irlanda | incontrerà vittime di pedofilia

Pedofilia - Papa Francesco accusa il clericalismo? Lo cancelli superando il celibato : Qualche commentatore (ad esempio, Alberto Melloni su La Repubblica) ha molto enfatizzato il riferimento critico che il Papa ha fatto al clericalismo nella sua “lettera al popolo di Dio” ispirata dalle recenti rivelazioni sui crimini sessuali del clero. Innanzitutto va detto che si tratta di poche righe all’interno di un testo che presenta, per il resto, una lettura inadeguata e puramente spirituale della vicenda della Pedofilia clericale, tutta ...

Papa Francesco partito per l'Irlanda : pregherà per le vittime pedofilia : Il Pontefice pronto a fare il mea culpa per le vittime dei preti. Si conclude così l'incontro mondiale per le famiglie

Papa Francesco partito per l'Irlanda : pregherà per vittime pedofilia : Papa Francesco parte per l'Irlanda per un viaggio di due giorni in occasione dell'Incontro Mondiale delle Famiglie. Il volo Papale è in partenza dall'aeroporto di Roma Fiumicino. A Dublino il Papa ...

Papa Francesco sulla pedofilia : «Abbiamo abbandonato i piccoli» : Per Papa Francesco, la piaga della pedofilia da parte del clero è un problema terribilmente serio: durante il suo viaggio pastorale in Irlanda, il 25 e il 26 agosto, dedicherà uno spazio significativo a chi ha subìto gli abusi. Il direttore della Sala Stampa vaticana, Greg Burke, ha confermato che il pontefice incontrerà le vittime: «Per il Papa è importante ascoltarle». Non ha rivelato altri dettagli sull’incontro, ma ha spiegato che è «molto ...

Una teologia politica attuale. Da Camaldoli a Papa Francesco : Senza la Scienza dei Fini, che è anche sapienza della Fine, non si dà quindi conoscenza. Né empirica né teorica. Anche il mondo laico e materialista ha sempre, comunque, una sua escatologia: è la ...

Angelo Scola - il rapporto con Papa Francesco e quello che non sapremo mai del conclave : “Una fake news, costruita in modo tale da sembrare la più plausibile”. Il cardinale Angelo Scola, arcivescovo emerito di Milano, bolla così il suo essere stato Papabile nel conclave che ha eletto Jorge Mario Bergoglio. Il porporato ripercorre la Sede Vacante del 2013 nel libro intervista autobiografico Ho scommesso sulla libertà (Solferino), scritto a quattro mani con l’inviato di Avvenire Luigi Geninazzi. “Non ho mai creduto – afferma ...

CRISTINA BERGOGLIO - LA PITTRICE CUGINA DI Papa FRANCESCO/ A Dublino una mostra dei suoi quadri : CUGINA alla lontana del PAPA, CRISTINA BERGOGLIO di professione PITTRICE e scrittrice, per una curiosa coincidenza sta tenendo una mostra di quadri a Dublino(Pubblicato il Wed, 22 Aug 2018 10:13:00 GMT)

Papa Francesco incontrerà vittime abusi da parte del clero in Irlanda - : Durante il suo viaggio programmato per il 25 e il 26 agosto, il Santo Padre ha fatto sapere che si riunirà in preghiera con chi ha subito violenze da parte del clero. "Per il Pontefice è importante ...

Papa Francesco in Irlanda incontrerà le vittime di preti pedofili : Papa Francesco nel suo viaggio in Irlanda, 25-26 agosto, "incontrerà delle vittime" della pedofilia da parte del clero. Lo ha detto il direttore della sala stampa vaticana, Greg Burke, presentando il ...

IRLANDA - Papa Francesco INCONTRERÀ VITTIME PEDOFILIA/ Scandalo abusi - Burke : “preghiera in Cattedrale” : Dubbi e paura sulla prossima vista di PAPA FRANCESCO a Dublino durante l'incontro mondiale delle famiglie. Secondo alcuni l'incontro con le VITTIME sarebbe rischioso(Pubblicato il Tue, 21 Aug 2018 14:40:00 GMT)

La lettera senza precedenti di Papa Francesco in cui esprime vergogna e pentimento per la pedofilia : Sono consapevole dello sforzo e del lavoro che si compie in diverse parti del mondo per garantire e realizzare le mediazioni necessarie, che diano sicurezza e proteggano l'integrità dei bambini e ...

Papa Francesco autore di un presunto miracolo? Ecco cosa c'è di vero : I medici, ovviamente, non ci stanno e hanno più volte invitato i congiunti di Gianna a non parlare di miracolo e a dare alla scienza i giusti meriti di quanto accaduto. Maria Mento

La lettera di Papa Francesco contro gli abusi sessuali compiuti da uomini di chiesa : È rivolta a tutti i cattolici del mondo ed è stata diffusa pochi giorni dopo il rapporto sugli abusi della chiesa in Pennsylvania The post La lettera di papa Francesco contro gli abusi sessuali compiuti da uomini di chiesa appeared first on Il Post.

Scandalo pedofilia nella Chiesa - Papa Francesco : "Abbiamo abbandonato i piccoli" : "Basta omissioni, ora denunciare" Sono consapevole dello sforzo e del lavoro che si compie in diverse parti del mondo per garantire e realizzare le mediazioni necessarie, che diano sicurezza e ...