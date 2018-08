Pallanuoto | Coppa Italia 2018-2019 | sorteggiata la prima fase Il programma della

oasport

: #pallanuoto Ecco girone e calendario di Coppa per la Pallanuoto Sport Management ????????? - VareseSport : #pallanuoto Ecco girone e calendario di Coppa per la Pallanuoto Sport Management ????????? - Sportman_IT : #coppaitalia di #pallanuoto al via il 21 settembre per i nostri #mastini della Pallanuoto Sport Management che sfid… -

(Di sabato 25 agosto 2018)dalla FIN laper quanto riguarda ladimaschile per la prossima stagione. Il regolamento prevede, come di consueto, tre gironi da quattro squadre in tre città diverse (Genova, Roma e Bogliasco), con le prime due squadre di ogni raggruppamento che accedono al turno successivo, le Final Eight, dove sono già di diritto le attesissime Pro Recco e AN Brescia.Girone A (a Genova): SC Quinto, Nuoto Catania, CN Posillipo, Sport Management Girone B (a Roma): Roma Nuoto, Lazio Nuoto, RN Florentia, CC Ortigia Girone C (a Bogliasco): Bogliasco 1951, RN Savona, CC Napoli,Trieste Final Eight Girone D: Pro Recco N e PN, 1^ girone A, 1^ girone C, 2^ girone B Girone E: AN Brescia, 1^ girone B, 2^ girone C, 2^ girone A Quarti di finale – venerdì 8 marzo (QF1) Pro Recco N e PN-2^ girone A (QF2) AN Brescia-2^ girone B (QF3) 1^ ...