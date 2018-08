Us Open - Otto gli azzurri al via : Sonego “lucky loser” - solo Giorgi tra le donne : Us Open che partono con ben 8 italiani ai nastri di partenza per ciò che concerne il tabellone maschile, solo Giorgi tra le donne Us Open alle porte, con ben 8 italiani in tabellone principale. Ai 5 già certi della presenza sul cemento americano, si sono aggiunti i due qualificati Travaglia e Gaio, più Lorenzo Sonego “lucky loser” del tabellone di qualificazione. A questi si aggiungono, come detto, Fabio Fognini, Marco ...

Us Open - Otto gli azzurri al via : ANSA, - ROMA, 25 AGO - Con la qualificazione di Stefano Travaglia e Federico Gaio e il ripescaggio di Lorenzo Sonego come lucky loser sale a 8 il numero degli azzurri nel main draw degli US Open, ...

US Open 2018 : Travaglia e Gaio qualificati - Sonego lucky loser. Otto azzurri nel tabellone principale : Saranno Otto gli azzurri al via degli US Open , quarto ed ultimo Slam della stagione, al via lunedì 27 agosto sui campi in cemento di Flushing Meadows a New York. Stefano Travaglia e Federico Gaio ...

Equitazione - Longines Global Champions Tour 2018 : Lorenzo De Luca e Alberto Zorzi tra gli Otto convocati per la tappa di Roma : Saranno otto i rappresentanti azzurri in occasione del “Cinque Stelle” di Roma, tappa italiana del Longines Global Champions Tour 2018. Il team manager Stefano Brecciaroli ha diramato l’elenco delle convocazioni in vista dell’appuntamento che andrà in scena allo Stadio dei Marmi del Foro Italico tra giovedì 6 e domenica 9 settembre. Il principale alfiere del Bel Paese sarà Alberto Zorzi, terzo in classifica generale e tuttora in ...

“Aiuto”. Puglia sOtto choc : bimbo muore a casa. Cosa è successo : Un’altro bimbo di due anni è morto soffocato da un boccone andatogli di traverso, forse un acino d’uva. È successo a Leporano, in provincia di Taranto. Il piccolo è stato soccorso e condotto nella vicina guardia turistica ma ogni tentativo di rianimarlo è stato inutile. Sul drammatico episodio indagano i carabinieri. La tragedia ricorda in maniera impressionante quella costata la vita alla piccola Maria Chiara, meno di venti ...

Alessandria : papà abbandona nell’auto sOtto il sole i figli di 3 e 5 anni : La temperatura esterna era di 34 gradi, mentre quella interna superiore a 40: a salvare i bambini l'intervento della polizia.Continua a leggere

Tania CagnOtto parla della figlia : “Ogni minuto è per lei”. Pronta a gareggiare : Tania Cagnotto, il marito Stefano e la figlia Maya: parla la tuffatrice La campionessa di tuffi Tania Cagnotto parla a Gente della piccola Maya, sua figlia di sette mesi avuta insieme al marito Stefano Parolin. La Cagnotto racconta che Maya è nata in acqua. Avrà anche lei un futuro nelle piscine più importanti del mondo? […] L'articolo Tania Cagnotto parla della figlia: “Ogni minuto è per lei”. Pronta a gareggiare proviene da ...

Golpe finanziario - iniziano a muoversi : Moody's taglia la crescita - Italia già sOtto attacco : In attesa degli appuntamenti previsti per la revisione del rating sul nostro debito pubblico, Moody' s si porta avanti e rivede al ribasso le stime di crescita sull' Italia. Sia per l' anno in corso ...

“Minori ridotti a scheletri dopo Otto giorni di prigionia”. Caso Diciotti - l’opposizione si scaglia contro Salvini. La situazione : Rinchiusi al buio per otto mesi, denutriti, con alle spalle periodi di detenzione in Libia lunghi anche tre anni. I 27 minori non accompagnati scesi dalla nave Diciotti, ormeggiata da lunedì al porto di Catania, hanno vissuto “orrori incredibili”. Si tratta di 25 ragazzi e due ragazze di età variabile tra i 14 e i 17 anni, tutti eritrei ad eccezione di una ragazzina proveniente dalla Somalia. “Uno di loro – racconta ...

Settembre e Ottobre sono i mesi migliori per cambiare lavoro : Quali figure ricercano le aziende? Gli annunci riguardano soprattutto il retail, i laureati in ingegneria ed economia, ma anche in informatica. I settori su cui puntare sono soprattutto l'...

Tania CagnOtto : 'Mi alleno per Tokyo 2020 - ma un figlio vale di più' : Tania Cagnotto ha due priorità in questo momento: Maya, la figlioletta di sette mesi , e le Olimpiadi di Tokyo. 'Sì, tornerò ad allenarmi in autunno con Francesca Dallapé - ha confidato la leggenda ...

Tuffi - Tania CagnOtto rompe gli indugi : “Tornerò ad allenarmi con Francesca Dallapè”. Parte la corsa verso le Olimpiadi : Tania Cagnotto ora non si tira più indietro ed è pronta a rientrare come ha dichiarato in un’intervista rilasciata a Gente: “Tornerò ad allenarmi in autunno con Francesca Dallapè. Non ne volevo sapere all’inizio ma devo dire che da un mesetto la sfida mi stuzzica“. La 33enne ha così sciolto ufficialmente le riserve e tornerà a tuffarsi a due anni dal suo “ritiro” dopo aver conquistato le agognate medaglie alle ...

Tania CagnOtto torna ad allenarsi/ Obiettivo Olimpiadi per la tuffatrice : "Voglio arrivare a Tokyo 2020 ma..." : Tania Cagnotto torna ad allenarsi: la tuffatrice azzurra, mamma di Maya, ha rivelato di voler raggiungere la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 insieme a Francesca Dallapè(Pubblicato il Thu, 23 Aug 2018 14:45:00 GMT)

Gole del Raganello sOtto sequestro : chiusi tutti gli accessi : Gole del Raganello sotto sequestro: chiusi tutti gli accessi I nastri degli inquirenti delimitano tutti gli accessi alla zona. Il provvedimento segue la decisione del procuratore di Castrovillari di sequestrare l'area e aprire le indagini per omicidio colposo, lesioni, inondazione e omissione d’atti ...