Ora Matteo Salvini farà il martire | sulla pelle dei più deboli

Matteo Salvini attacca ancOra l'Europa : "In Italia non c'è più un governo schiavo - non voteremo il bilancio Ue finchè non si risolve il problema immigrazione" : In Italia "non c'è più un governo schiavo, un governo complice". Il voto Italiano al bilancio dell'Unione europea "non ci sarà finché non si risolve una volta per tutte" la questione dell'immigrazione. Da Pinzolo, in provincia di Trento, dove si tiene la festa della Lega, Matteo Salvini rilancia la sua offensiva contro Bruxelles.Con Viktor Orban, premier ungherese che incontrerà il leader della Lega a Milano, ...

Don Matteo 12 slitta ancOra con le riprese a inizio 2019? E su Rai1 continuano le repliche : Brutte notizie per Don Matteo 12. Le riprese della nuova stagione, previste a settembre, sono slittate ancora. Da quanto si apprende, tramite il sito Tuttooggi.info, il set inizierà a girare i nuovi episodi solo nel 2019, più precisamente in primavera. Ciò vuol dire che la messa in onda è prevista per il 2020. Un'attesa interminabile per il pubblico italiano, che dal 2000 segue con passione le storie del parroco in bici interpretato da ...

La propaganda social di Matteo Salvini Ora la paghi tu : e ci costa mille euro al giorno : Il primo giorno al Viminale il ministro dell'Interno ha assunto come collaboratori tutti i membri dello staff di comunicazione, incluso il figlio di Marcello Foa. Aumentando a tutti lo stipendio (tanto non sono soldi suoi). E sull'Espresso in edicola da domenica, l'inchiesta su come funziona la propaganda grilloleghista Il figlio di Marcello Foa è stato assunto nello staff di Salvini. E si occupa della propaganda " La politica oggi? È peggio ...

Don Matteo/ Anticipazioni : ecco quando andrà in onda la 12esima stagione - stasera ancOra repliche (23 agosto) : Don Matteo, ecco le prime Anticipazioni sull'inizio della 12esima stagione con Terence Hill, quando andrà in onda? stasera su Rai1 continuano le sue repliche.(Pubblicato il Thu, 23 Aug 2018 07:32:00 GMT)

Matteo Salvini contro Asia Argento/ Foto : “Questa era la signOra che mi insultava? Che tristezza...” : Matteo Salvini contro Asia Argento: “Questa era la signora che mi insultava? Che tristezza...”. Il ministro dell'Interno attacca l'attrice dopo lo scandalo della presunta violenza sessuale(Pubblicato il Tue, 21 Aug 2018 14:06:00 GMT)

Matteo Salvini - DebOra Serracchiani accusa : 'Hai votato il salva Benetton'. Lui la umilia : 'Detto da chi...' : 'Sì ho firmato il salva Benetton ma chi non ha vigilato deve tacere'. Matteo Salvini risponde così alla dem Debora Serracchiani , che domenica pomeriggio ha attaccato frontalmente il vicepremier e ...

Ciclismo - Matteo Trentin : “La vittoria agli Europei? Non realizzo. L’Italia è cresciuta - Ora siamo grandi. E sul World Tour…” : Matteo Trentin si è consacrato settimana scorsa laureandosi Campione d’Europa a Glasgow interpretando al meglio la gara, trovando la fuga giusta insieme a Davide Cimolai e poi imponendosi in uno sprint regalare. Domani il Trentino sarà in corsa alla Classica di Amburgo, suo primo giorno con la maglia di imperatore continentale sulle spalle. L’uomo della Mitchelton Scott deve ancora realizzare quanto compiuto a Glasgow come ha ...

Ponte MOrandi - Matteo Orfini accusa Matteo Salvini e il leghista Grimoldi lo disintegra : 'Ti ricordi che...?' : Sul crollo del Ponte Morandi il Pd grida alle fake news contro la Lega e la risposta dal Carroccio è secca, quasi brutale. Matteo Orfini , presidente dem, dopo le accuse sui rapporti tra il partito e ...

Matteo Renzi contrattacca : "Toninelli se ha il cOraggio venga in Senato a parlare della Gronda" ... "Infami contro Delrio" : "Il ministro Toninelli è sparito, commissariato da Di Maio che tutte le sere è in tv, ovviamente senza contraddittorio, perché se fa un confronto con uno che conosce le carte è finito". Con queste parole Matteo Renzi attacca il governo a pochi giorni dal crollo del ponte Morandi a Genova. L'ex presidente del Consiglio lancia, via Facebook, un appello: "Toninelli abbia il coraggio di venire in Aula la settimana ...

Genova - ponte MOrandi : Matteo Renzi su Facebook scuote il Pd : 'Chi tace oggi...' : Un messaggio su Facebook per dare una scrollata al partito, travolto dalle accuse rivoltegli sopratutto da Luigi Di Maio e dal M5S relativamente al crollo del ponte Morandi a Genova. Per i legami tra ...

Crollo ponte Genova - Matteo Renzi contro M5S : “Ora basta bufale - vi porteremo tutti in tribunale” : "Sui social ci sono troppe FakeNews. Ci vorrebbe una commissione di inchiesta del Parlamento su questi temi. Ma ho come l'impressione che Salvini e Casaleggio abbiano molta paura che si indaghi su questi temi, chissà perché. Allora noi chiediamo a tutti di segnalare le FakeNews e la becera propaganda diffamante. Abbiamo creato un gruppo di avvocati: porteremo in Tribunale tutti, senza guardare in faccia nessuno", scrive Renzi attaccando Di Maio ...

Ascolti tv - le repliche di Don Matteo trionfano ancOra con oltre due milioni di spettatori : La prima serata del 16 agosto è stata vinta da un doppio appuntamento con le repliche di Don Matteo 10, che ha totalizzato quasi due milioni e mezzo di spettatori, quasi doppiando il film di Canale 5 Immaturi. Su Rai2, invece, il palio di Siena ha fatto registrare il 7,5% di share dopo le 18.00. Ascolti tv 16 agosto, la prima serata Un episodio in replica della serie Don Matteo 10 ha vinto la prima serata del giovedì con 2 milioni 471mila ...

Matteo Salvini : "Atlantia senza cuore - ancOra morti e parlano di soldi" : "Atlantia (Autostrade) riesce ancora, con faccia di bronzo incredibile e con morti ancora da riconoscere, a parlare di soldi e di affari, chiedendo altri milioni agli italiani in caso di revoca della concessione da parte del Governo dopo la strage di Genova". Lo scrive su Twitter il ministro dell'Interno, Matteo Salvini."Dall'alto dei loro portafogli pieni (e dei loro cuori vuoti) - continua - chiedessero scusa e ci dessero i nomi dei colpevoli ...

Crollo ponte MOrandi a Genova : per Matteo Salvini è sempre colpa dell’Europa e degli immigrati : Di fronte a una tragedia italiana Mattteo Salvini continua a prendersela con gli immigrati e con l'Europa, ballando di post in post alla ricerca di trenta denari. Il Ministro dell'Interno evita ogni ragionamento più lungo di un tweet e preferisce la fantastica invenzione di nemici immaginari da cui Lvi ci salverà.