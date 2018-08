' Ora basta | dobbiamo reagire | il domani è di chi ha il coraggio di inventarlo' | di

Ora basta - bisogna reagire. Senza paura - ci rimettiamo in cammino : Ora basta. Possiamo continuare a lamentarci, dividerci, isolarci fino alla disillusione e all'irrilevanza, oppure possiamo decidere di guardare all'avvenire come al territorio della speranza, della solidarietà, delle opportunità per tutti.Questo a me sembra il cuore del problema: come reagire, cambiare tutto, offrire una speranza all'Italia, all'Europa, al futuro.Hanno trasformato il governo di un grande Paese in un'agenzia del ...

I droni per fermare gli ambulanti : “Basta abusivi nel nostro litOrale” : Hanno fatto appena in tempo a scendere dal pullman e prima che si inoltrassero nella pineta sono stati filmati. Pochi minuti dopo gli agenti della polizia locale e della finanza li hanno bloccati. ...

Tajani Ora sferza Di Maio : "Basta sparate populiste" : "Lo stop ai finanziamenti italiani all'Unione europea minacciato da Di Maio e Salvini? Mi auguro sia una battuta, non può esserci una rincorsa al consenso tra Di Maio e Salvini sulla pelle della credibilità italiana. Bloccare i fondi per il bilancio vuol dire bloccare anche i fondi strutturali per il Sud, per l'agricoltura o i prestiti alle imprese". Così il presidente del Parlamento europeo e vicepresidente di Forza Italia Antonio Tajani in ...

"Però adesso basta". Travaglio sveglia Conte sulla Diciotti : "Nemmeno il sadico più efferato lascerebbe quei poveretti ancOra lì" : "Però adesso basta". Questo il titolo del fondo del direttore del Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, sul caso della nave Diciotti, "uno stallo vergognoso" che entra nel suo quarto giorno, con la nave della Guardia Costiera attraccata al porto di Catania senza che i 150 migranti che restano a bordo possano sbarcare, non autorizzati a farlo dal Viminale guidato da Matteo Salvini."Spetta al premier Giuseppe Conte, responsabile dell'indirizzo ...

Animali : “Sgozzati per la festa dell’Islam - è orribile. Ora basta” : “In queste ore la comunità islamica celebra la festa del Sacrificio, che prevede lo sgozzamento di agnelli e capretti. Si tratta di un rituale inumano, orribile, vergognoso, che porta solamente una scia di sangue e sofferenza. E, noi di Rivoluzione Animalista, non possiamo accettare che tutto questo venga perpetrato nella indifferenza delle istituzioni. Per questa ragione, condanniamo con forza questa “cerimonia” scandalosa dove muoiono tanti ...

Andrè Silva fa impazzire Siviglia : basta mezz’Ora in Liga per andare a segno - poi la doppietta! : Andrè Silva in rete con la maglia del Siviglia dopo mezz’ora di gioco nella Liga spagnola: il portoghese cerca il riscatto Andrè Silva subito in rete, alla prima gara nella Liga spagnola con la maglia del Siviglia. Il calciatore portoghese, in prestito dal Milan, ha avuto bisogno solo di mezz’ora per timbrare il cartellino nel torneo spagnolo, con un sinistro preciso da dentro l’area dopo il controllo col destro. Poco ...

Genova - sfollati contro le telecamere : "Ora basta!" : Polemica, rabbia, dolore, stanchezza, esasperazione, partecipazione: c'è tutto nell'incidente - chiamiamolo così - occorso questa mattina in diretta tv a Omnibus (qui la puntata integrale, che si può rivedere sul sito de La7). L'inviato Paolo Colombo era in collegamento dalla zona rossa per documentare la situazione degli sfollati a 4 giorni dal crollo del ponte Morandi a Genova quando un ragazzo gli ha chiesto a gran voce di non essere ...

Crollo ponte Genova - Matteo Renzi contro M5S : “Ora basta bufale - vi porteremo tutti in tribunale” : "Sui social ci sono troppe FakeNews. Ci vorrebbe una commissione di inchiesta del Parlamento su questi temi. Ma ho come l'impressione che Salvini e Casaleggio abbiano molta paura che si indaghi su questi temi, chissà perché. Allora noi chiediamo a tutti di segnalare le FakeNews e la becera propaganda diffamante. Abbiamo creato un gruppo di avvocati: porteremo in Tribunale tutti, senza guardare in faccia nessuno", scrive Renzi attaccando Di Maio ...

CROLLO PONTE MOraNDI - 38 MORTI A GENOVA/ Video - ultime notizie : Grillo "basta creste privati su beni pubblici" : GENOVA, PONTE MORANDI crollato, ultime notizie e Video: 38 MORTI, 15 feriti, 10-20 dispersi. Scontro Governo-Autostrade, resta caos degli sfollati.

Europei atletica 2018 – Tra delusione e consigli - Tamberi commenta il magro bottino dell’Italia : “Ora basta alibi” : L’Italia dell’atletica non brilla agli Europei 2018, i risultati deludenti degli azzurri commentati dal saltatore Gianmarco Tamberi Un bilancio disastroso quello dell’Italia agli Europei di atletica 2018. All’Olympiastadion di Berlino gli azzurri non hanno brillato e la Nazionale italiana ha raccolto meno di quello che si poteva aspettare. Con un oro, un argento e quattro bronzi nel medagliere, il bottino azzurro fa ...

Oleg Sentsov - tre mesi senza cibo : 'Ora basta - dichiariamo il 14 agosto THE OLEG SENTSOV DAY!' : ... non restiamo a guardare OLEG SENTSOV morire dichiariamo il 14 agosto, THE OLEG SENTSOV DAY! I media di tutto il mondo, i capi di stato, i ministri degli esteri, i membri dei parlamenti nazionali e ...

Le imprese del Sud : 'Sì agli sgravi sul lavoro ma Ora basta illusioni' : 'Servono misure strutturali per supportare la crescita dell'economia al Sud che tengano conto della riduzione del cuneo fiscale ma anche della sburocratizzazione e dei nodi infrastrutturali sia ...

Real Madrid-Milan 3-1 : Higuain gol non basta. Reti di Benzema - Bale e MayOral : Vince il Real ma, risultato a parte, può sorridere anche il Milan. Perché se al Bernabeu il nuovo centravanti rossonero Gonzalo Higuain buca subito la porta e la banda Gattuso se la gioca alla pari ...