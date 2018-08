Oltre 200 coristi in piazza per non dimenticare il dramma del ' 15-' 18

Blitz dei Carabinieri a Pianella : giovane arrestato con Oltre 200 gr. di sostanze stupefacenti : Chieti - Nel pomeriggio di ieri, i Carabinieri della Stazione di Pianella hanno tratto in arresto, nella flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, E.P., 30enne originario di San Severo ma domiciliato in Pianella, già segnalato per analoghi reati. I militari, a seguito di un’accurata attività info-investigativa, sono venuti a conoscenza che il giovane, domiciliato a casa di un suo parente - tra ...

Terremoto - nuova scossa in Molise : gente in strada - Oltre 200 eventi da metà agosto : Una nuova scossa di Terremoto è stata avvertita in Molise, precisamente a Montecilfone, Campobasso,, epicento del sisma. LEGGI ANCHE Molise, nuova scossa nella notte: sono già 190 dal 14 agosto LEGGI ...

Juventus - contro il Chievo una panchina da Oltre 200 milioni di euro : panchina DA oltre 200 milioni- Primo successo in campionato per la Juventus nonostante la tanta sofferenza. Un 3-2 che carica di autostima i bianconeri in vista del prossimo impegno contro la Lazio. Come riportato dall’odierna edizione della “Gazzetta dello Sport”, in occasione del match di sabato contro i veneti, la Juve ha tenuto in panchina […] L'articolo Juventus, contro il Chievo una panchina da oltre 200 milioni di ...

Terremoto - sciame sismico in Molise : prosegue la sequenza - Oltre 200 interventi dei Vigili del Fuoco : prosegue lo sciame sismico in Molise iniziato il 14 agosto con la scossa delle 23:48 di magnitudo 4.6 con epicentro a pochi chilometri da Montecilfone (Campobasso): dalle 22 di ieri si sono registrate complessivamente 12 scosse di magnitudo inferiore a 2. Dall’inizio della sequenza sismica le due unità mobili di Campobasso ed Isernia dei Vigili del Fuoco, coadiuvato da funzionari tecnici giunti da altri comandi limitrofi, hanno effettuato ...

India - inondazioni nel Kerala : 324 morti e Oltre 200mila sfollati. Soccorritori sulle barche per cercare i dispersi – FOTO : Sono almeno 324 le vittime dell’inondazione che da giorni sta colpendo lo stato del Kerala, nel sud dell’India. Le forti piogge proseguite per oltre una settimana hanno allagato strade, provocato frane e crolli. Tutta la circolazione, anche ferroviaria, è bloccata. L’aeroporto resterà chiuso fino al 26 agosto. Ora che le precipitazioni torrenziali hanno dato una tregua, le oltre 200mila persone rimaste senza una casa ...

Difesa : Azerbaigian - Oltre 200 società parteciperanno a esibizione Adex 2018 : "oltre 200 società dalle nazioni del mondo sviluppato sono attese per prendere parte alla prossima esibizione - si legge nella nota -. Azerbaigian, Turchia, Francia, Russia, Israele, Bielorussia, ...

Roma. Sequestrate Oltre 1.200 dosi di cocaina e 1.000 euro in contanti : Cronaca di Roma – Sequestrate oltre 1.200 dosi di cocaina e 1.000 euro in contanti. Questo è l’esito di una mirata attività antidroga eseguita, a Ferragosto, dai Carabinieri a San Basilio e a Tor Bella Monaca a Roma con cinque persone arrestate, oltre 1.200 dosi di cocaina e 1.000 euro in contanti sequestrati. Seguendo un flusso di acquirenti che si recavano a San Basilio per acquistare la droga per Ferragosto, i Carabinieri del ...

Afghanistan : talebani attaccano - Oltre 200 morti fra i governativi : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Cina : il tifone Yagi provoca 3 vittime - evacuate Oltre 200mila persone : Il passaggio del tifone Yagi in Cina ha provocato la morte di 3 persone e ne ha costrette altre 200mila ad abbandonare le proprie case nella provincia costiera Zhejiang, nell’est del Paese. Sei al momento i feriti. Il tifone, che aveva già colpito le Filippine, a Shanghai ha provocato il crollo di un cartellone in un centro commerciale, causando la morte di 3 pedoni e il ferimento di altre 6 persone. L'articolo Cina: il tifone Yagi provoca ...

Arthur Icon Pack include Oltre 3200 icone in HD colorate e originali : Arthur Icon Pack è un'applicazione che permette di personalizzare l'aspetto di smartphone e tablet con un pacchetto di Icone colorate e originali. L'Icon Pack mette a disposizione dell'utente più di 3.200 Icone in HD con risoluzione 192x192 pixel organizzate in categorie e offre la possibilità di richiedere le Icone mancanti tramite l'apposita sezione. L'articolo Arthur Icon Pack include oltre 3200 Icone in HD colorate e originali proviene da ...

Galaxy Note 9 Oltre 1200€ : i regali Samsung convinceranno ad acquistarlo? : Mancano due giorni alla presentazione del Galaxy Note 9 e Samsung ha in programma di giustificare l’elevato prezzo del suo prossimo phablet Android con una serie di accessori ed esclusive in base ai tuoi gusti. Galaxy Note 9 Non è praticamente più una novità nonostante non sia stato ancora presentato al pubblico, questo avverrà il 9 agosto a New York, eppure sappiamo tutto del prossimo phablet Samsung. L’azienda sudcoreana ha puntato ...

Courmayeur - frana in Val Ferret : morto un turista milanese - dispersa la moglie. Evacuate Oltre 200 persone : Un turista milanese è morto e la moglie risulta dispersa dopo che l’auto su cui viaggiavano è stata travolta da una frana in Val Ferret, ai piedi del massiccio del Monte Bianco, nel territorio comunale di Courmayeur. L’incidente si è verificato poco prima delle 18 di lunedì 6 agosto. Il corpo della vittima – Vincenzo Mattioli, di 61 anni – è rimasto incastrato nelle lamiere di una utilitaria, avvolta dalle acque del torrente: le ...

Partanna - Oltre 200mila euro dalla Regione per "Artemusicultura" 2018 : ...finanziamenti ricevuti in queste settimane ci consentiranno di gestire con serenità le tante iniziative inserite nel programma della rassegna il cui livello si innalza di anno in anno con spettacoli, ...

UBI Banca - utile Oltre 200 milioni. Miglior risultato ultimi 10 anni : Teleborsa, - Unione di Banche Italiane - UBI Banca ha chiuso il primo semestre del 2018 con un utile di 208,9 milioni di euro. Al netto delle poste non ricorrenti il risultato netto si è attestato a ...