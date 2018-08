Olio di balena | utilizzi

ideegreen

(Di sabato 25 agosto 2018) L’dinon serve certo per condire le insalate e nemmeno per friggere le patatine o i calamari, non vi consiglio di provarci, fidatevi di me. E’ invece unutile ma a modo suo, non assomiglia per nulla all’EVO, ha tutt’altro aspetto e tutt’altro utilizzo. E’ ottenuto dal grasso di diverse specie di cetacei, non solo da un tipo di, ma uno su tutti questi animali fornisce undiimportante e noto. Mi riferisco ai capodogli che ci forniscono lo spermaceti. Non è però l’unico ad essere apprezzato per questa sostanza, lo sono anche ladella Groenlandia e le tre specie difranca che sono nello specifico la Eubalaena japonica, la Eubalaena glacialis e la Eubalaena australis, per chiamarle con i loro nomi scientifici. (altro…)diIdee Green.