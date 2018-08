Novità per Fifa19 | arriva Ronaldo con la maglia bianconera

Mini Flat tax : regime agevolato per under 35 e over 55 fra le possibili Novità : La Flat tax è uno degli argomenti che sta tenendo banco in questi ultimi giorni di Agosto. Stando alle ultime indiscrezioni circolate, pare che nei prossimi mesi arrivera' in una prima fase una sorta di Mini Flat tax. Il Governo potrebbe introdurre una serie di novita' per ciò che concerne il regime forfettario, come ad esempio quelle che riguardano i limiti sui ricavi e compensi riferiti ai titolari di partita Iva al 15%, che potrebbero essere ...

Decreto Dignità è legge : le Novità per i diplomati magistrale : È stata pubblicato nella Gazzetta Ufficiale lo scorso 11 agosto 2018 il Decreto Dignita' divenuto legge dal 12 agosto 2018. Uno dei punti salienti del Decreto previsto per la Scuola riguarda la questione dei diplomati magistrale [VIDEO] ai quali si conferira' una supplenza annuale fino al 30 giugno 2019, con la possibilita' di partecipare al concorso straordinario, e delle supplenze su posti vacanti dopo 36 mesi di servizio. Una prima ...

Le Novità di No Man's Sky Next per PS4 e PC : la visuale in terza persona : La tanto travagliata esistenza del titolo di Hello Games sta finalmente trovando uno spiraglio di luce, con l'aggiornamento No Man's Sky Next. Il corposo upgrade per PC e PS4 [VIDEO], dal peso di quasi 10 GB con un ultima patch 1.51 da circa 3.5 GB, ha portato anzi, sarebbe meglio scrivere riportato gli utenti nell'universo di Sean Murray, e forse questa sembra essere la volta buona per un eventuale gradimento dei videogiocatori [VIDEO]. Il ...

Tour de France 2018 : percorso e altimetria 17^ tappa - Novità della partenza scaglionata : Nella giornata di mercoledì 25 luglio 2018 si correra' la 17ª tappa al Tour de France [VIDEO]. I corridori saranno chiamati ad affrontare la frazione da Bagnères-de-Luchon a Saint-Lary-Soulan, che misura solo 65 Km. Gli organizzatori hanno deciso di introdurre una novita', con la partenza a griglia, un po’ come accade in Formula 1. Infatti, rispetto al solito, non si scattera' dal via tutti in gruppo, ma lo si fara' come gia' succede nelle gare ...

Cambiano requisiti e uscite per le pensioni nel 2019 - ma anche Novità da Di Maio : Sono stati giorni di fuoco questi ultimi in materia pensionistica. Luigi Di Maio ha relazionato in Senato sulle novita' che il suo Esecutivo sta valutando di inserire nel sistema. Quota 41 secondo il Vice Premier dovrebbe essere misura che permetta una finestra di uscita a tutti coloro che hanno 41 anni di anzianita' di servizio. Quota 100 invece è misura che concedera' numerose combinazioni di uscita tra eta' anagrafica e contributi versati, ma ...

Whatsapp - arriva la versione beta 2.18.206 : due importanti Novità per gli utenti : Whatsapp non indietreggia. Nonostante il successo che lo vede leader tra le app di messaggistica Windows Phone, Ios e Android, il team di sviluppo continua a proporre l'aggiunta di features molto gradite agli utenti. Gli ultimi sviluppi parlano di due importanti aggiornamenti: uno riguarda un sensibile passo in avanti nel contrasto allo spam, l'altro invece dovrebbe riguardare le note vocali, funzione molto utilizzat [VIDEO]a dall'utente medio. ...

Novità Reddito d'Inclusione REI : modifica beneficiari - coinvolte 2 - 5 milioni di persone : Il Governo, ancora una volta, non distoglie la sua attenzione dalle famiglie o soggetti economicamente deboli o in condizioni lavorative svantaggiate. Precedentemente, con nota n. 4292/2018 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali introduceva con la suindicata nota, cambiamenti relativi a nuovi requisiti familiari. Successivamente sono state aggiunte delle novita'. In quest'articolo saranno illustrati tutti i cambiamenti e novita' per ...

Bollo auto - esenzione per tre anni : Novità in arrivo ma non per tutti : Novita' in arrivo per quanto riguarda il Bollo auto, la tassa definita come la più odiata dagli italiani. Agli automobilisti della Lombardia, infatti, sara' riconosciuta l’esenzione dal pagamento per tre anni nel caso in cui si decida di rottamare un vecchio veicolo inquinante con uno con motore a benzina meno dannoso per l’ambiente. Vediamo nel dettaglio quali sono le condizioni per beneficiare dell’esenzione [VIDEO] dal Bollo auto predisposta ...