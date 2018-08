Golf : Northern Trust - Koepka leader : ANSA, - ROMA, 25 AGO - E' successo di tutto nel secondo round del Northern Trust di Golf, primo dei quattro eventi Play-Off della FedEx Cup che ha visto l'exploit di Brooks Koepka, al comando con ...

Northern Trust - Molinari comincia male la FedEx Cup : fuori al taglio : Questa la programmazione in diretta esclusiva su Sky Sport Golf del Northern Trust: Sabato 25 agosto terza giornata - dalle 19 alle 24 Domenica 26 agosto quarta giornata - dalle 18 alle 24 ...

Golf - Molinari non supera il taglio al Northern Trust - vola Koepka : Francesco Molinari, 90° con 144 , 72 72, +2, colpi, è uscito al taglio e Tiger Woods, 67° con 142 , 71 71, par, , è rimasto in gara con l'ultimo punteggio utile nel Northern Trust, la prima delle ...

Golf - PGA Tour 2018 : Brooks Koepka aggancia Jamie Lovemark in testa al The Northern Trust - Francesco Molinari non supera il taglio : Brooks Koepka non si ferma più. Dopo l’accoppiata di vittorie tra US Open e PGA Championship, un duplice trionfo che lo ha proiettato nell’empireo dei grandi del Golf, il fuoriclasse statunitense si è portato in testa a metà gara del The Northern Trust, torneo incluso nel circuito del PGA Tour 2018, in corso di svolgimento sul percorso par 71 del Ridgewood Country Club di Paramus, nel New Jersey. Koepka ha concluso il secondo giro in ...

Pga tour : nel Northern Trust quartetto al proscenio : Roma, 24 ago., askanews, - Francesco Molinari è all'80° posto con 72, +1, colpi nel Northern Trust, la prima delle quattro gare di PlayOffs del PGA tour che portano all'assegnazione dei dieci milioni ...

Golf : quartetto in testa a Northern Trust : ANSA, - ROMA, 24 AGO - Duello super per la leadership mondiale al The Northern Trust di Golf, primo dei quattro eventi Play-Off della FedEx Cup. Nel New Jersey Dustin Johnson, n.1 del world ranking, e ...

Golf – Northern Trust : Dustin Johnson a ridosso dei primi - Wood e Francesco Molinari lontani : Pga Tour: nel Northern Trust quartetto al proscenio, 60° Woods, 80° Francesco Molinari. Nella prima delle 4 gare di PlayOffs Dustin Johnson, leader mondiale e della FedEx, a ridosso dei primi Francesco Molinari è all’80° posto con 72 (+1) colpi nel Northern Trust, la prima delle quattro gare di PlayOffs del PGA Tour che portano all’assegnazione dei dieci milioni di dollari della FedEx Cup, al vincitore di una speciale classifica a punti, e ...

Golf - PGA Tour 2018 : equilibrio al The Northern Trust. Ben 4 leader dopo il primo round - Molinari attardato : L’equilibrio regna sovrano dopo il primo round del The Northern Trust (montepremi 9 milioni di dollari). La tappa del PGA Tour in corso di svolgimento sul percorso par 71 del Ridgewood Country Club di Paramus (New Jersey, Stati Uniti) vede al comando 4 partecipanti con lo score di -5 (66 colpi). Si tratta degli americani Kevin Tway, Vaughn Taylor, Jamie Lovemark e Sean O’Hair, che hanno guadagnato un colpo di margine su 13 ...

Northern Trust - Molinari a caccia della FedEx Cup. Guida tv - orari e presentazione : Nel torneo difende il titolo Dustin Johnson , numero uno mondiale e leader attuale della FedEx Cup, in un contesto che annovera quasi tutti i migliori giocatori al mondo compresi Justin Thomas, ...

Johnson-Molinari al Northern Trust : I big del golf mondiale si sfidano nel The Northern Trust, 23-26 agosto,, prima di quattro gare dei Play-Off che assegneranno i 10milioni di dollari della FedEx Cup. Nel New Jersey, Usa, Dustin ...

Golf : Fowler ko - salta The Northern Trust : ANSA, - ROMA, 16 AGO - Infortunio alla spalla per Rickie Fowler, costretto a saltare il The Northern Trust, 23-26 agosto, di Golf, prima tappa dei Play-Offs della FedEx Cup. Una lacerazione nel PGA ...

