“Nonna?!” Scena da incubo | choc in Italia | badante trovata morta | anziana in gravi

(Di sabato 25 agosto 2018) Dramma nella giornata di sabato in. Teatro dell’ennesimo orrore sono le Marche, precisamente il capoluogo, Ancona. In località ‘Brecce Bianche’ unaè statanella stanza di un appartamento ad Ancona, mentre nell’altra stanza l’assistita è stataferita. Sul caso sono in corso le indagini della squadra mobile che stanno cercando di fare luce sull’accaduto. Al momento non si esclude nessuna ipotesi. Le ferite sul corpo dell’potrebbero essere compatibili anche con quelle di una caduta. Unaromena di 62 anniin bagno, l’che assisteva (91 anni)ssima in cucina. È questo il quadro disarmante riportato da Il Resto del Carlino. Il macabrorio si è presentato dinnanzi agli occhi del nipote della vecchietta ferito: è stato lui a trovarsi di fronte questa mattina poco dopo ...