“Non può essere espulso” Stupro Jesolo | arrestato 25enne senegalese L’ira di Salvini su

“Non si può morire così”. Choc e rabbia per Filomena - uccisa in modo atroce : “Non si può morire così”. “Siamo senza parole, sotto Choc, non sappiamo cosa dire. Sembra sia stata uccisa dal vicino di casa per una lite di condominio: è una cosa atroce”. Sono i commenti a caldo, raccolti dai quotidiani locali, dei vicini di casa di Filomena Cataldi, la donna di 44 anni uccisa in modo atroce il pomeriggio di mercoledì 22 agosto 2018 nella sua casa di San Polo di Torrile, in provincia di Parma. C’è rabbia e ...

Parma - Filomena Cataldi massacrata dal vicino con un posacenere : “Non si può morire così” : Filomena Cataldi, 44 anni, è stata brutalmente picchiata e uccisa nel pomeriggio di mercoledì a San Polo di Torrile, nella bassa parmense. Il presunto omicida avrebbe usato un oggetto contundente, forse un posacenere, per uccidere la donna dopo averla picchiata. La rabbia dei parenti: “Non si può morire così”.Continua a leggere

Napoli - Allan sfida Cristiano Ronaldo/ “Non può vincere lo scudetto da solo. Lotteremo con la Juventus” : Per il centrocampista brasiliano del Napoli Allan, Ronaldo non può vincere lo scudetto da solo. Per questo il Napoli è destinato a essere anche quest'anno l'anti Juve(Pubblicato il Tue, 21 Aug 2018 16:42:00 GMT)

Treno investe famiglia in Calabria - il padre delle vittime : “Non si può morire così” : “Un fatto del genere è impensabile, raccapricciante e ingiusto. Nel 2018 non è possibile morire in questo modo atroce: bastava una barriera, un passaggio più sicuro e non sarebbe successo”. Nella settimana del funerale dei suoi due figli, Lorenzo di 12 anni e Gilla di 6, di Albairate (Milano), travolti e uccisi da un Treno a Brancaleone l’8 agosto scorso mentre si trovavano in vacanza con la madre Simona Dell’Acqua e ...

Terremoto Molise - geologo : può sollecitare altre faglie - “Non siamo preparati” a forti scosse : Un “movimento laterale tra le microplacche appenniniche e adriatiche che può ricaricare le molle delle strutture superficiali” , sollecitando le faglie vicine: lo ha dichiarato all’ANSA il professor Antonio Moretti, geologo dell’Università dell’Aquila, in merito ai terremoti in atto in Basso Molise. Secondo l’esperto gli eventi tellurici si stanno verificando “in una specie di ‘buco’ sismico ...

Napoli - De Laurentiis shock - sospetti sulla Roma : “Non può disputare la Champions - il vero proprietario è quello del Liverpool” : Il presidente del Napoli De Laurentiis è come al solito scatenato, il numero azzurro parla della squadra di Carlo Ancelotti ma nel mirino sono finite alcune dichiarazioni shock sulla Roma in un’intervista ai microfoni del ‘Corriere dello Sport’: “io sono un sostenitore di Ancelotti, non gli metto ansia, so che avrà bisogno di tempo ma che i tifosi smaniano, vogliono vincere: vogliamo vincere anche noi ma servirà ...

Crollo Ponte Morandi a Genova - Di Maio : “Non si può morire pagando il pedaggio” : Il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, torna ad attaccare Autostrade, ribadendo la volontà di revocarle la concessione dopo il Crollo del Ponte Morandi a Genova: "Chiederemo la revoca delle concessioni per quelle inadempienze perché non si può morire pagando il pedaggio in Italia". Con lui anche il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, che annuncia la proclamazione del lutto nazionale per la giornata di sabato.Continua a leggere

Crollo ponte Morandi Genova - il calciatore Marius Djerri tra le vittime : “Non si può morire così” : Marius Djerri, 22enne promessa del Campi Corniglianese di Augusto Pintus, è tra le vittime accertate del Crollo del ponte Morandi di Genova. Il ricordo dello zio: "Era nato in Italia, faceva il giardiniere, tifava per il Milan e prendeva quel ponte tutti i giorni. Chi è il responsabile di questo disastro?".Continua a leggere

La Lega Pro diffida la Figc : “Non può modificare il format della Serie B” : La Lega Pro ha diffida il commissario straordinario della Figc, Roberto Fabbricini, dal modificare il format di Serie B. L'articolo La Lega Pro diffida la Figc: “Non può modificare il format della Serie B” è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Tutto può succedere 4 - Lucio Pellegrini : “Non è prevista una quarta stagione - ma le cose possono cambiare” : Il regista Lucio Pellegrini ha parlato della possibilità di realizzare una quarta stagione della fiction Tutto può succedere visti gli ottimi risultati ottenuti

Caporalato - il cardinale Bassetti : “Non si può vivere in tuguri come topi. Serve tempestivo intervento delle istituzioni” : “Il popolo italiano nella sua base non è razzista: il popolo italiano, la nostra gente, è terribilmente impaurita, e per quello che vede e perché non si sente protetta” a dirlo è il cardinale Gualtiero Bassetti, presidente della Cei, che, rispondendo alle domande dei giornalisti, ha commentato alcune tematiche d’attualità. A riguardo, ha detto di aver provato “sgomento per la tragedia che ha portato alla morte di 16 ...

Caporalato - il cardinale Bassetti : “Non si può vivere in tuguri come topi. Serve tempestivo intervento delle istituzioni”” : “Il popolo italiano nella sua base non è razzista: il popolo italiano, la nostra gente, è terribilmente impaurita, e per quello che vede e perché non si sente protetta” a dirlo è il cardinale Gualtiero Bassetti, presidente della Cei, che, rispondendo alle domande dei giornalisti, ha commentato alcune tematiche d’attualità. A riguardo, ha detto di aver provato “sgomento per la tragedia che ha portato alla morte di 16 ...

Salvini avverte M5s su grandi opere e Tap : “Non si può andare avanti dicendo solo no” : Scontro nel governo sulle grandi opere e soprattutto su Tap e Tav. Il vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini avverte i suoi alleati del M5s: "Questo Paese non può andare avanti dicendo solo no, se vogliamo crescere, soprattutto al Sud, bisogna dire dei sì". Ma Di Battista e Toninelli continuano a esprimere dubbi.Continua a leggere

Chiara Bordi/ A Miss Italia con una protesi - “Non voglio vincere - ma dimostrare che si può essere felici" : Chiara Bordi, nonostante una protesi alla gamba sinistra, ha deciso di partecipare a Miss Italia. 17 anni e con la forza di pochi racconta come la sua vita sia cambiata, anche in meglio(Pubblicato il Fri, 03 Aug 2018 11:47:00 GMT)