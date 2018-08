No - le zanzare non pungono a caso. Ecco come scelgono la “preda” : (Foto: Unsplash) Taluni sono letteralmente presi d’assalto. Talaltri – fortemente invidiati dai primi – del tutto ignorati. Capire le ragioni alla base delle preferenze per cui le zanzare pungono una persona anziché un’altra non è cosa da poco. E ha ricadute molto più serie di quanto si possa immaginare: la zanzara, infatti, provoca (indirettamente) oltre un milione di morti l’anno – il che la colloca al primo posto nella classifica degli ...