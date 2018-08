Nilufar e Giordano in viaggio per Temptation Island Vip | lui si sfoga | ' Sono impreparato'

Temptation Island Vip/ Nilufar e Giordano - arriva l'incontro con Nicolò Ferrari : primi problemi per la coppia : Temptation Island Vip, coppie e news. Cast in Sardegna: le riprese sono iniziate e arrivano le prime scintille. Nilufar e Giordano subito in crisi per la presenza di Nicolò Ferrari?(Pubblicato il Sat, 25 Aug 2018 04:05:00 GMT)

Nilufar e Giordano a Temptation Island Vip : presente Nicolò Ferrari per tentare la coppia : Comincia a delinearsi il cast di Temptation Island Vip, il reality show delle tentazioni di Canale 5 affidato a Simona Ventura. Nei giorni scorsi sono state svelate le coppie ufficiali che si metteranno in gioco in questa prima edizione e tra queste vi saranno anche Nilufar e Giordano, i due protagonisti di Uomini e donne: la loro storia d'amore è nata proprio nel corso dell'ultima edizione del dating show sentimentale di Maria De Filippi e a ...

Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi/ Video - Nicolò Ferrari parla della coppia : "Se mi chiedete io rispondo!" : Nicolò Ferrari torna a parlare di Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi rispondendo alle domande di un haters: ecco perché non rinuncia a dire la sua sulla coppia(Pubblicato il Tue, 21 Aug 2018 10:47:00 GMT)

Temptation Island Vip - Nilufar : "Mi piacerebbe vedere come Giordano si comporta con le altre ragazze" : Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi sono una delle coppie che compongono il cast della prima edizione di Temptation Island Vip che vedrà al timone Simona Ventura. I due giovani si sono conosciuti a ...

Temptation Island Vip/ Anticipazioni - Nilufar e Giordano : tra certezze e dubbi - la coppia più attesa : Temptation Island Vip, ecco tutte le ultime Anticipazioni, Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi: tra certezze e dubbi, la coppia più attesa del reality show.(Pubblicato il Mon, 20 Aug 2018 04:05:00 GMT)

Temptation Island Vip - Nilufar Addati : "Voglio vedere Giordano come si rapporta con altre ragazze. Non mi spaventa nulla" : Tra le coppie che prenderanno parte alla prima edizione di Temptation Island Vip, troveremo quella formata da Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi, provenienti dall'ultima edizione andata in onda del Trono Classico di Uomini e Donne.Prima di partire alla volta della Sardegna, Nilufar e Giordano hanno rilasciato un'intervista al magazine ufficiale del programma condotto da Maria De Filippi che tornerà in onda su Canale 5 a ...

Temptation Island Vip - Nilufar Addati su Giordano : “Litighiamo spesso” : Nilufar e Giordano Mazzocchi si mettono alla prova a Temptation Island Vip Tra le sei coppie che prenderanno parte alla prima edizione di Temptation Island Vip, il docu-reality dei sentimenti e delle corna narrato da Simona Ventura da martedì 11 settembre in prima serata su Canale 5, non potevano mancare due protagonisti provenienti dal Trono Classico di Uomini e Donne: Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi. Una delle poche coppie ancora unite ...

Nilufar e Giordano : “Il nostro amore sarà messo a dura prova” : Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi: il loro amore e Temptation Island Vip Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi sono una delle coppie più amate di Uomini e Donne. Il romano e la napoletana si sono conosciuti nello studio di Maria De Filippi e, dopo mesi di discussioni e incomprensioni, sono riusciti a trovare l’amore. I due […] L'articolo Nilufar e Giordano: “Il nostro amore sarà messo a dura prova” proviene da Gossip e Tv.