Niente intesa a Bruxelles Linea dura di Conte | «Ci saranno conseguenze»

MIGRANTI - VERTICE UE : Niente intesa A BRUXELLES/ Ultime notizie : Salvini vede Orban per un'Europa sovranista : MIGRANTI , VERTICE UE: fumata nera su ricollocazione. Ultime notizie BRUXELLES , il premier Giuseppe Conte: "Ipocriti, Italia trarrà le sue conseguenze"(Pubblicato il Sat, 25 Aug 2018 12:19:00 GMT)

Niente intesa a Bruxelles. Conte per la linea dura : “Ci saranno conseguenze” : «L’Europa non è riuscita a battere un colpo in direzione dei principi di solidarietà e di responsabilità che pure vengono costantemente declamati quali valori fondamentali. Ne trarremo le conseguenze». Parola di Giuseppe Conte. Con l’Ue è guerra aperta, ma nel governo la tensione si taglia a fette: la crisi con l’Europa rischia di trascinare l’Ital...