Niente festival vegano a Calais per pericolo tensioni con macellai

(Di sabato 25 agosto 2018) Il municipio della città francese ha deciso di annullare la manifestazione prevista per l'8 settembre per timore dicon l'associazione locale dei. La decisione, riportata dai media francesi, è stata presa dopo numerosi atti di vandalismo in Francia contro le vetrine di macellerie e salumerie da parte di militanti 'antispecisti' contrari allo sfruttamento degli animali.Laurent Rigaud, leader del sindacatoe salumai aveva avvertito le autorità che i suoi iscritti avrebbero reagito al, cercando "il contatto" con i vegani. In programma c'era una grande grigliata assieme a rappresentati dei cacciatori, gli allevatori e i ristoratori che, secondo gli organizzatori, avrebbe richiamato almeno 400 persone. "Volevamo restare pacifici, mostrare che la violenza non è dalla nostra parte ma che fra i vegani ci sono degli estremisti", ha ...