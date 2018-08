Nel sabato di Silverstone le Ducati mettono in riga tutti

Allerta temporali Nel Piceno. Bollettino della Protezione Civile per la giornata di sabato : La Protezione Civile regionale ha diramato, nel primo pomeriggio di oggi, un'Allerta meteo di livello giallo per l'intera giornata di domani, sabato 25 agosto. Il Bollettino parla di rischio temporali ...

Il debutto di Cristiano Ronaldo e il ritorno di Ancelotti. Il sabato Nel pallone : Piccola chiosa. Un tempo il calcio era una delle poche istituzioni in grado di offrire certezze, oggi sembra l'espressione sportiva del governo gialloverde. Parte soltanto la serie A, con la questione ...

Sabato 18 agosto : stasera in Tv Happy Face Killer - Il signore degli aNelli - Il ritorno del Re e La legge del crimine : La relazione segreta che ha con Elodie, un infermiera, gli ha aperto gli occhi sul mondo violento e senza via di scampo di suo padre. Graffiante desiderio, Cielo,: Luigi è fidanzato con Cinzia, una ...

Terremoto in Molise - nuove scosse Nella notte tra venerdì e sabato : Altre due movimenti si sono registrati alle 23.17 a Guglionesi, di magnitudo 2.4, una seconda alle 00.48 a Montecilfone, già colpita nei giorni scorsi, di mangnitudo 3.3

Sabato e domenica Nel Foglio. Che cosa c'è Nell'inserto culturale del fine settimana : Come tutti i weekend nel giornale ci sono dodici pagine di inserto culturale. Ecco che cosa trovate in edicola (e potete scaricare qui dalle 11 di venerdì) Il crollo di una promessa. A Genova credevamo di avere imboccato la strada verso una città migliore, invece ci troviamo a rimpiangere quella

Sabato e domenica Nel Foglio. Che cosa c'è Nell'inserto culturale del fine settimana : Come tutti i weekend nel giornale ci sono dodici pagine di inserto culturale. Ecco che cosa trovate in edicola (e potete scaricare qui dalle 11 di venerdì) Poveri ma Risi - Al residence ai Parioli dove visse per trent’anni il regista. L’invenzione dell’estate e dei “fusti”. L’epica del film a ep

Corciano Festival : sabato 11 agosto i componimenti di H. Pinter Nello spettacolo di Farneto Teatro - il convegno dedicato alla mostra sulla ... : Filo conduttore dei suoi spettacoli e della sua vastissima produzione discografica e libraria è la tradizione composita e sfaccettata, il "vagabondaggio culturale e reale" proprio del popolo ebraico, ...

Sabato e domenica sono compresi Nel conteggio delle ferie? Cosa dice la legge : Sabato e domenica sono da considerarsi dei giorni di ferie compresi nel monte annuo o sono da conteggiare a parte? La legge sull'orario di lavoro - d.Lgs. 66/2003 - nell'articolo 10 stabilisce che ...

Sabato e domenica compresi Nelle ferie? : La legge sull'orario di lavoro - d.Lgs. 66/2003 - nell'articolo 10 stabilisce che ogni lavoratore ha diritto ad almeno 4 settimane di ferie durante l'anno, 2 delle quali devono essere godute ...

Sabato e domenica Nel Foglio. Che cosa c'è Nell'inserto culturale del fine settimana : Come tutti i weekend nel giornale ci sono dodici pagine di inserto culturale. Ecco che cosa trovate in edicola (e potete scaricare qui dalle 11 di venerdì) Il complottismo permanente - La via italiana: dalla campagna elettorale al governo, senza alcuna abiura. Anzi, sembra contagiare anche chi,

Il Medioevo rivive sabato 4 agosto Nel borgo di Avise : I diversi spettacoli verranno ripetuti più volte durante la serata per dare modo a tutti di assistervi. Inoltre nei pressi della piazza del castello, su di un prato i bambini avranno modo, guidati da ...

I temi dell'Ulisse di Alberto Angela Nel sabato sera di Rai1 : L'appuntamento è fissato per sabato 22 settembre a partire dalle ore 20:40 per la messa in onda di Stanotte a Pompei, quando Alberto Angela diventerà ufficialmente un volto di Rai1, dopo essere stato in coabitazione per anni con Rai3. Dalla settimana successiva infatti il figlio di Piero Angela porterà sulla prima rete del servizio pubblico radiotelevisivo il suo Ulisse con delle puntate monografiche che già da adesso si annunciano di grande ...

I temi dell'Ulisse di Alberto Angela Nel sabato sera di Rai1 : L'appuntamento è fissato per sabato 22 settembre a partire dalle ore 20:40 per la messa in onda di Stanotte a Pompei, quando Alberto Angela diventerà ufficialmente un volto di Rai1, dopo essere stato in coabitazione per anni con Rai3. Dalla settimana successiva infatti il figlio di Piero Angela porterà sulla prima rete del servizio pubblico radiotelevisivo il suo Ulisse con delle puntate monografiche che già da adesso si annunciano di ...

Sabato e domenica Nel Foglio. Che cosa c'è Nell'inserto culturale del fine settimana : Come tutti i weekend nel giornale ci sono dodici pagine di inserto culturale. Ecco che cosa trovate in edicola (e potete scaricare qui dalle 11 di venerdì) La morte della verità – un prodotto della filosofia postmoderna - libro di Miciko Kakutani, critica del New York Times – di Mattia Ferraresi