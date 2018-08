NBA – Il BC Prienai attacca la famiglia Ball | “volevano distruggere il nostro club | ecco

sportfair

(Di sabato 25 agosto 2018) Il BCladopo l’addio: LaVar e i figli avrebbero cercato diillituano La parentesi in Lituania dellanon è andata secondo i piani. LiAngelo e LaMelonon sono stati dei ‘crack’ del campionato, non hanno trascinato la squadra verso traguardi inimmaginabili e, per quanto riguarda il maggiore dei due fratelli, l’esperienza europea non gli è valsa la chiamata in NBA. Il BCha inoltreto frontalmente laamericana con un comunicato dal titolo “BC-Skycop: Biger Brand ha cercato diil”. In effetti LaMelo e LiAngelohanno lasciato ilsenza preavviso, senza sponsor (BBB) e togliendo alla squadra le macchine di tiro che avevano regalato al loro arrivo. Senza contare il loro atteggiamento, mai volto al reale miglioramento personale. Il ...