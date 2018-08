NBA | dal ' Chosen One' ai #ChosenFew | la maglia di LeBron James in regalo a 23 star

NBA - si cambia : tre nuove regole in vigore già dal prossimo campionato? : La decisione definitiva verrà presa solo il prossimo mese, al board of governors NBA che vedrà al tavolo rappresentanti della lega e dirigenti delle varie franchigie , necessaria una maggioranza di ...

NBA - il ritorno in campo di Lamar Odom inizia dalla Cina? : ... sempre tramite il suo account Instagram Odom ha continuato a tenere aggiornati i suoi tifosi/follower con nuovi dettagli sulla sua nuova avventura cinese: "Non sono venuto a questo mondo per perdere,...

Basket - Playoff WNBA 2018 : eliminate le Minnesota Lynx di Cecilia Zandalasini : Finiscono subito al primo turno i Playoff WNBA di Cecilia Zandalasini. Le sue Minnesota Lynx sono state sconfitte dalle Los Angeles Sparks per 75-68. Escono di scena, dunque, le campionesse in carica, reduci comunque da una stagione regolare altalenante e che le aveva costrette a questo match da dentro o fuori. Dopo un ottimo inizio di partita, nel quale ha toccato anche il +7 (24-17), Minnesota si è spenta in attacco e ha lasciato spazio alle ...

Basket - WNBA : definiti i playoff. Le Minnesota Lynx di Cecilia Zandalasini in campo martedì notte contro le Los Angeles Sparks : Si è conclusa questa notte la stagione regolare dell’edizione 2018 della WNBA, la massima lega professionistica americana riguardante il Basket femminile. Le Minnesota Lynx di Cecilia Zandalasini hanno concluso le 34 partite previste col record di 18-16, dopo aver avuto una stagione molto più complicata di molte delle precedenti in epoca recente. Il settimo posto in classifica è stato certificato dalla vittoria di stanotte contro le ...

Ucraina-Russia : dipartimento di Stato - Mosca ritiri sue truppe dal DoNBAss : L'inviato Usa crede nell'efficacia delle restrizioni imposte alla Russia: "Non hanno ancora cambiato la politica fondamentale della Russia verso la Crimea o il Donbass, ma so che creano pressione e ...

Offerte 'Torna a Wind' dal 16 agosto al 22 : le nuove promozioni wiNBAck per gli ex clienti : Offerte 'Torna a Wind' dal 16 al 22 agosto Offerte 'Torna a Wind' dal 16 agosto al 22: le nuove promozioni winback per gli ex clienti Wind rinnova la propria campagna winback rivolta agli ex clienti , ...

Offerte 'Torna a Wind' dal 16 al 22 agosto : le nuove promozioni wiNBAck per ex clienti : Offerte 'Torna a Wind' dal 16 al 22 agosto Offerte 'Torna a Wind' dal 16 al 22 agosto: le nuove promozioni winback per ex clienti Wind rinnova la propria campagna winback rivolta agli ex clienti , e a ...

NBA – Iguodala incorona Kevin Durant : “meglio di Michael Jordan e Jabbar - KD è il miglior realizzatore di sempre” : Andre Iguodala esalta il talento di Kevin Durant: secondo il veterano degli Warriors, KD è il miglior realizzatore della storia dell’NBA Andre Iguodala ha espresso un parere molto diretto, elogiando il compagno di squadra Kevin Durant. KD è in possesso di un talento straordinario, ma è in fase realizzativa che mostra le sue abilità migliori. Iguodala ritiene che Durant sia addirittura il miglior realizzatore di sempre, più di Michael ...

Luka Doncic traccia il futuro dei Dallas Mavericks : “ecco quanto ci serve per diventare Campioni NBA” : Luka Doncic punta dritto al titolo NBA. Il giovane campione sloveno ha intenzione di laurearsi Campione NBA entro 5 anni insieme ai suoi Dallas Mavericks Luka Doncic è uno dei talenti più attesi della prossima regular season NBA. La stellina draftata dai Mavericks avrà l’arduo compito di guidare la rinascista di Dallas, raccogliendo la pesante eredità di Dirk Nowitzki. L’ex giocatore del Real Madrid, che con la maglia degli ...

Mercato NBA – Isaiah Thomas difende Kawhi Leonard : “ha fatto bene a lasciare gli Spurs - ha imparato dalla mia storia” : Isaiah Thomas difende la scelta di Kawhi Leonard di lasciare gli Spurs: il cestista dei Nuggets tira in ballo il suo addio ai Celtics e spezza una lancia a favore del collega L’addio di Kawhi Leonard ai San Antonio Spurs, con tanto di questione ‘infortunio’ e tempi di recupero clamorosamente lunghi (o allungati che dir si voglia) ha fatto storcere il naso a molti. In tanti hanno puntato il dito contro ...

Mercenari senza ideologia comune per 400 euro al mese : dall’Italia al DoNBAss - reclutati da estremisti di destra e sinistra : Si fanno chiamare “Generalissimo“, “Arcangelo”, “Spartaco” o “Parma”. Sono i miliziani partiti dall’Italia per il fronte ucraino e le campagne di arruolamento internazionali promosse dai filorussi. Mercenari per pochi soldi, imbracciano le armi per un compenso che, secondo le indagini, si aggira intorno ai 400 euro al mese. Le ideologie oscillano dall’estrema destra all’estrema ...

NBA – Buone notizie per i Grizzlies - Mike Conley guarito dalla rottura del tendine d’Achille : ecco quanto rientrerà : Buone notizie all’orizzonte per i Memphis Grizzlies: Mike Conley ha recuperato dall’infortunio al tendine d’Achille e vuole essere pronto per il primo giorno di allenamenti Sulla disastrosa annata dei Memphis Grizzlies ha pesato fortemente l’assenza di Mike Conley. Il playmaker si è infortunato ad inizio stagione, rompendosi il tendine d’Achille: infortunio che lo ha costretto a stare fuori tutto l’anno. ...

NBA – Carmelo Anthony alza i toni : “so io quando sarà il momento di partire dalla panchina” : Carmelo Anthony fa chiarezza sul suo futuro: Melo giocherà da titolare anche nella prossima stagione, non è ancora il momento di adattarsi al ruolo di sesto uomo Carmelo Anthony ha deciso di mettere le cose in chiaro: qualuque sia la sua prossima squadra (in pole i Rockets dopo che si sarà accordato con Atlanta per il buyout), lui ne sarà un titolare. Del resto, dopo 1054 gare di regular season e 72 di Playoff, ovvero la totalità dei match ...

NBA – Kawhi Leonard abbandonato dallo sponsor : niente rinnovo con Air Jordan - Nike non alza l’offerta : Kawhi Leonard e Air Jordan si separano: l’offerta Nike da 22 milioni di dollari per 4 anni è ritenuta troppo bassa dal giocatore, il rinnovo salta Dopo l’addio ai San Antonio Spurs e il conseguente trasferimento ai Raptors, Kawhi Leonard ha interrotto un altro legame importante: quello con il suo sponsor. Il nuovo giocatore della franchigia canadese ha interrotto il suo rapporto con Air Jordan, dopo aver rifiutato, l’offerta di ...