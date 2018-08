Nazione che crolla

Israele Stato Nazione - la legge che divide : La Knesset israeliana ha approvato a maggioranza il mese scorso una controversa legge che definisce Israele come «Stato nazionale del popolo ebraico, nel quale esso esercita il suo diritto naturale, culturale, religioso e storico all’autodetermiNazione». In questa pagina riportiamo le opinioni opposte di due grandi intellettuali israeliani sul tema...

VIDEO Giovanni Tocci - che disastro! Sbaglia il tuffo - arriva lo “zero” e l’elimiNazione! Come ai Mondiali 2017 : Giovanni Tocci non riesco a digerire il triplo e mezzo rovesciato raggruppato e, per il secondo anno consecutivo, incappa in uno 0 pesantissimo nella gara più importante della stagione. Nel 2017, infatti, fallì totalmente il tuffo ai Mondiali mancando l’accesso alla semifinale dai tre metri e oggi purtroppo si è ripetuto agli Europei, naturalmente nella stessa specialità. Un fallimento importante per l’azzurro dopo l’argento ...

Nuoto - Europei 2018 : 4×100 mista - che figuraccia! ElimiNazione dolorosa - azzurri battuti dalla Lituania! : dolorosa Eliminazione della 4×100 mista italiana maschile nell’ultima giornata di gare degli Europei 2018 di Nuoto a Glasgow (Gran Bretagna). Una staffetta che poteva puntare al podio nel pomeriggio e che per scelte eccessivamente conservative si è vista esclusa dal computo delle migliori otto. Un nono posto che fa male se si pensa che una selezione come quella della Lituania (settima nella graduatoria generale dei tempi), non certo ...

L’alieNazione parentale non è una moda. Perché penso che il giudice Roia sbagli : Sorprendenti le dichiarazioni, rese ieri a Letteradonna.it dal magistrato Fabio Roia, presidente della sezione penale “Misure di prevenzione” del Tribunale di Milano, già componente del CSM nel 2006/2010 e che si occupa di violenza in famiglia dal 1991. Egli sostiene, a proposito delL’alienazione parentale che: è “una sorta di moda che va fermata”; “Di fronte al rifiuto di un bambino di incontrare un genitore, di solito il ...

Muore la moglie - quello che fa l’Inps è assurdo. Il marito racconta tutto. La sua storia fa subito il giro del web suscitando l’indigNazione di tutti : La storia che vi stiamo per raccontare è accaduta in Italia ed è davvero assurda. Aveva appena perso la moglie dopo 8 lunghi anni di malattia e il dolore per quella scomparsa era ancora vivissimo quando a casa ha bussato una donna, una incaricata dall’Inps che gli ha comunicato che doveva fare una visita fiscale per la donna per accertare se la malata oncologica era in casa e se effettivamente era nelle condizioni di non andare al ...

Valeria Marini nuda su Instagram/ Foto - curve stellari lasciano poco all'immagiNazione e tanto alle polemiche! : Valeria Marini torna a far parlare di sé con una Foto destinata a fare il giro del web in cui lascia poco all'immaginazione ma tanto alle polemiche. Ecco cosa è successo(Pubblicato il Fri, 03 Aug 2018 12:43:00 GMT)

Viaggio nell'Israele che si ribella allo "Stato-Nazione" di Bibi Netanyahu : È la rivolta dell'intellighenzia. Che s'intreccia con quella delle minoranze etniche e della comunità gay. La rivolta contro una deriva fondamentalista che uccide gli stessi ideali originari del sionismo. Una deriva che rischia di trasformare definitivamente uno Stato democratico in uno Stato etnico. Stavolta non è in gioco "solo" la pace con i Palestinesi. Stavolta la posta è l'identità stessa d'Israele, la ...

Softball - Mondiali 2018 : USA favoriti nell’edizione che porterà la Nazione vincitrice a Tokyo 2020 : Da Chiba a Tokyo il passo è breve: tra la città del secondo maggior porto mercantile del mondo e la capitale del Giappone ci sono soltanto una cinquantina di chilometri, che passano quasi tutti vicino alle acque della Baia di Tokyo. Il passo, però, è anche lungo per il Softball internazionale: con i Mondiali 2018, la squadra che vincerà a Chiba si guadagnerà un biglietto di sola andata per le Olimpiadi di Tokyo 2020, che vedranno il ritorno ...

RLab - a che punto è la notte. L illumiNazione intelligente contro l inquinamento luminoso : Infine, per 'La scienza in vacanza' vi presentiamo il terzo volume di 'Esperimenti scientifici' in uscita con Le Scienze : una guida per i bimbi alla scoperta di spazio e ambiente, con semplici ...

Una ciclopedalata di sensibilizzazione per la doNazione degli organi e le malattie rare : ci sarà anche Matteo Piantedosi a Lioni : Sono previsti grandi spettacoli di Bike Trial a Lioni, e tanto tanto divertimento per tutti i bambini dai 3 ai 16 anni, seguiti da istruttori professionisti della Federazione Ciclistica Italiana. In ...

Trapani - Giacomo Tranchida : Abbiamo tolto le discariche con buon senso e determiNazione : La vicenda del porto anche se con qualche difficoltà politica, prevede l'attrazione nella ZES , zona economica speciale, di imprenditori che investano oltre 15 milioni di euro non facendogli pagare ...

Sanità : in Svizzera boom casi encefalite da zecche - si pensa a vacciNazione : Impennata di casi di encefalite da zecche in Svizzera, tanto che la Commissione federale per le vaccinazioni (Cfv) sta pensando a una vaccinazione generale a livello nazionale. Dall’inizio del 2018 a metà luglio già 226 persone sono state infettate dal temibile virus della meningoencefalite primaverile-estiva, che crea un’infiammazione del sistema nervoso centrale nella scatola cranica, con esito letale in circa l’1% dei ...

Rugby - l’Eccellenza cambia nome : il torneo che assegna il titolo di Campione d’Italia ha una nuova denomiNazione : Il Consiglio Fir ha deciso di cambiare il nome dell’Eccellezza, sarà la Top12 la nuova denominazione del torneo che assegna il titolo di Campione d’Italia assoluto Il Consiglio Federale della FIR, riunito ieri a Bologna, ha ufficializzato la formula e la programmazione del massimo campionato nazionale, al via nel week-end del prossimo 15/16 settembre. Accogliendo la richiesta delle Società partecipanti, l’organo di controllo del ...