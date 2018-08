Nave Diciotti | Casi di sospetta tubercolosi a bordo | sbarco immediato per alcuni migranti

Diciotti - il canto di ringraziamento delle donne migranti bloccate sulla Nave. L’audio di Radio Radicale : I cronisti di Radio Radicale hanno registrato il canto delle donne eritree che si trovano sulla nave Diciotti della Guardia costiera, da cinque giorni attraccata al porto di Catania senza l’autorizzazione a far sbarcare i 150 richiedenti asilo a bordo. Un canto di ringraziamento rivolto al cielo per essere arrivate sane e salve dalla Libia e, allo stesso tempo, una preghiera per trovare la forza di superare anche questa prova L’audio ...

Nave Diciotti - altri 16 migranti a terra per motivi sanitari : L'ufficio di Sanità marittima di Catania ha ordinato lo sbarco immediato dalla Nave Diciotti di 11 donne e 5 uomini, di cui due con sospetta tubercolosi. Il gruppo è sbarcato per motivi sanitari e in ...

Diciotti - ispezione sanitaria a bordo della Nave : ispezione sanitaria a bordo della Diciotti. Sulla nave della Guardia Costiera, ormeggiata a Catania da cinque giorni con 150 migranti, sono saliti ispettori del ministero della Salute, dell`Usmaff e ...

Nave Diciotti - Roberto Saviano a Salvini : 'Un atto criminale tenere i migranti a bordo' : Roberto Saviano torna all'attacco contro il titolare del Viminale non usando mezzi termini, ma sferrando una pesante bordata per la gestione della vicenda Diciotti. 'È un atto criminale tenere i migranti sulla Nave (Diciotti ndr) in questo modo', ha detto lo scrittore napoletano da Riace, dove si trovava per un incontro con il primo cittadino della cittadina calabrese. Saviano: 'Salvini deve capire che è Ministro' Lo scontro fra l'autore di ...

Nave Diciotti - Mara Carfagna bacchetta Matteo Salvini : 'Uno Stato severo non deve essere crudele' : Sullo scontro che si sta consumando in queste ore attorno alla Nave Diciotti tra il governo e Bruxelles, la vicepresidente della Camera Mara Carfagna mette in guardia il ministro dell'Interno Matteo ...

Nave Diciotti - Renzi e Boschi contro Salvini : “Migranti sequestrati - fateli scendere subito. Restiamo umani” : Renzi e Boschi contro il governo per il caso della Nave Diciotti, bloccata da giorni al porto di Catania: "Ci sono 150 eritrei che fuggono dalla guerra. E ci sono 42 italiani che servono con onore il nostro Paese nella Guardia Costiera. In totale sono 192 persone. Sono tutti sequestrati dai post Facebook di qualche ministro. Ma i diritti umani valgono più dei "mi piace" sui social. E allora ricordiamoci che noi siamo l'Italia, non uno stato ...

Nave Diciotti - ordinato lo sbarco per 11 donne e 5 uomini : tra loro due casi di sospetta tubercolosi : L'ufficio di Sanità marittima di Catania ha ordinato lo sbarco immediato dalla Nave Diciotti di 11 donne e 5 uomini, di cui due con sospetta tubercolosi. Ci sarebbe, a quanto si è appreso, l'ok anche del ministero dell'Interno. La restante parte dei migranti bloccati a bordo a causa della mancata autorizzazione allo sbarco rimane in attesa di una decisione da parte delle autorità.Continua a leggere

E' stallo per Nave Diciotti. Sesto giorno a Catania per 150 migranti : La situazione a bordo è critica: il comandante ha chiesto insistentemente l'autorizzazione allo sbarco dei migranti. Ma il Viminale ha respinto la richiesta mantenendo la linea della fermezza -

Nave Diciotti - la Guardia Costiera : “Situazione critica - si autorizzi lo sbarco” : Il Centro nazionale di coordinamento del soccorso marittimo di Roma ha prodotto un dettagliato dossier sulla situazione a bordo della Nave Dicioti, definita critica, e chiesto che i 150 naugraghi vengano fatti sbarcare. Dal Ministero degli Interni sembra prevalere la linea della fermezza. Intanto prosegue l'inchiesta della Procura di Agrigento.Continua a leggere

Il Belgio dice no all'accoglienza dei migranti dalla Nave Diciotti - : Il Belgio non prenderà i clandestini soccorsi dall'equipaggio della nave Diciotti della Guardia Costiera italiana, ha dichiarato il segretario di Stato del Belgio per le questioni di asilo e ...

Nave Diciotti - nuovo appello Guardia costiera : autorizzare lo sbarco. Vertice Ue senza un accordo : Di Maio insiste: niente più soldi alla Ue "Lo dico da capo politico del Movimento 5 Stelle, visto che la Ue non rispetta i patti e non adempie ai suoi doveri, noi come forza politica non siamo più ...