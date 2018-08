Nave Diciotti | altri 16 migranti a terra per motivi sanitari

Diciotti - ispezione sanitaria a bordo della Nave : ispezione sanitaria a bordo della Diciotti. Sulla nave della Guardia Costiera, ormeggiata a Catania da cinque giorni con 150 migranti, sono saliti ispettori del ministero della Salute, dell`Usmaff e ...

Dalla Nave Diciotti sbarcano 16 migranti per motivi di salute : Roma, 25 ago., askanews, - Dalla nave Diciotti ormeggiata al porto di Catania con 150 migranti sono sbarcate 11 donne e 5 uomini per 'motivi sanitari' e - sottolineano dal ministero - 'in questi casi ...

Nave Diciotti - Roberto Saviano a Salvini : 'Un atto criminale tenere i migranti a bordo' : Roberto Saviano torna all'attacco contro il titolare del Viminale non usando mezzi termini, ma sferrando una pesante bordata per la gestione della vicenda Diciotti. 'È un atto criminale tenere i migranti sulla Nave (Diciotti ndr) in questo modo', ha detto lo scrittore napoletano da Riace, dove si trovava per un incontro con il primo cittadino della cittadina calabrese. Saviano: 'Salvini deve capire che è Ministro' Lo scontro fra l'autore di ...

Nave Diciotti - Mara Carfagna bacchetta Matteo Salvini : 'Uno Stato severo non deve essere crudele' : Sullo scontro che si sta consumando in queste ore attorno alla Nave Diciotti tra il governo e Bruxelles, la vicepresidente della Camera Mara Carfagna mette in guardia il ministro dell'Interno Matteo ...

Nave Diciotti - Renzi e Boschi contro Salvini : “Migranti sequestrati - fateli scendere subito. Restiamo umani” : Renzi e Boschi contro il governo per il caso della Nave Diciotti, bloccata da giorni al porto di Catania: "Ci sono 150 eritrei che fuggono dalla guerra. E ci sono 42 italiani che servono con onore il nostro Paese nella Guardia Costiera. In totale sono 192 persone. Sono tutti sequestrati dai post Facebook di qualche ministro. Ma i diritti umani valgono più dei "mi piace" sui social. E allora ricordiamoci che noi siamo l'Italia, non uno stato ...

Nave Diciotti - ordinato lo sbarco per 11 donne e 5 uomini : tra loro due casi di sospetta tubercolosi : L'ufficio di Sanità marittima di Catania ha ordinato lo sbarco immediato dalla Nave Diciotti di 11 donne e 5 uomini, di cui due con sospetta tubercolosi. Ci sarebbe, a quanto si è appreso, l'ok anche del ministero dell'Interno. La restante parte dei migranti bloccati a bordo a causa della mancata autorizzazione allo sbarco rimane in attesa di una decisione da parte delle autorità.Continua a leggere

E' stallo per Nave Diciotti. Sesto giorno a Catania per 150 migranti : La situazione a bordo è critica: il comandante ha chiesto insistentemente l'autorizzazione allo sbarco dei migranti. Ma il Viminale ha respinto la richiesta mantenendo la linea della fermezza -

Nave Diciotti - la Guardia Costiera : “Situazione critica - si autorizzi lo sbarco” : Il Centro nazionale di coordinamento del soccorso marittimo di Roma ha prodotto un dettagliato dossier sulla situazione a bordo della Nave Dicioti, definita critica, e chiesto che i 150 naugraghi vengano fatti sbarcare. Dal Ministero degli Interni sembra prevalere la linea della fermezza. Intanto prosegue l'inchiesta della Procura di Agrigento.Continua a leggere

Il Belgio dice no all'accoglienza dei migranti dalla Nave Diciotti - : Il Belgio non prenderà i clandestini soccorsi dall'equipaggio della nave Diciotti della Guardia Costiera italiana, ha dichiarato il segretario di Stato del Belgio per le questioni di asilo e ...

Nave Diciotti - nuovo appello Guardia costiera : autorizzare lo sbarco. Vertice Ue senza un accordo : Di Maio insiste: niente più soldi alla Ue "Lo dico da capo politico del Movimento 5 Stelle, visto che la Ue non rispetta i patti e non adempie ai suoi doveri, noi come forza politica non siamo più ...

Nave Diciotti : duro post di Miccihè contro Salvini : Il Presidente dell’Assemblea Regionale siciliana Gianfranco Miccichè sulla vicenda della Nave Diciotti non usa mezzi termini nei confronti del Ministro degli Interni Matteo Salvini. Il forzista siciliano utilizza parole forti attraverso un post pubblicato sul suo canale social. Il contenuto del post è un contenitore di insulti nei confronti del vice premier. Nave Diciotti, Miccichè al vice Premier: “Non sei razzista, sei solo ...

Diciotti - da Nave richiesta a Viminale per autorizzazione a sbarco : Teleborsa, - La situazione sull'unità della Guardia Costiera Diciotti ormai da cinque giorni attraccata a una banchina del porto di Catania si fa sempre più esplosiva. E il comandante nelle ultime ore ...