Napoli va sotto poi vince in rimonta | 3-2 al Milan

Lazio-Napoli live : 1-2 Insigne - eurogol sotto l'incrocio : Nove anni dopo, Carlo Ancelotti torna in Italia e lo fa sulla panchina del Napoli: debutto subito ostico, nella tana della Lazio, all'Olimpico di Roma, nella prima partita della Serie A trasmessa in ...

Calciomercato - il pagellone di CalcioWeb : Roma e Juventus da 9 - 5 e Napoli da non sottovalutare - bene Milan ed Inter - il Torino è una grande sorpresa : Si è concluso il Calciomercato, la finestra estiva ha regalato grosse emozioni e colpi di scena, adesso ‘parola’ al campo con l’ormai immediato esordio. Una squadra che si è mossa assolutamente bene è la Juventus di Massimiliano Allegri che ha chiuso il colpo Cristiano Ronaldo, il più forte calciatore al mondo, dubbi invece sull’operazione con il Milan e con la doppia cessione di Higuain e Caldara. Super il mercato ...

Napoli - online la short list per il condono per le zone sottoposte a vincolo : È da oggi online l'avviso pubblico relativo alla costituzione di una short list di professionisti esterni per l'affidamento di incarichi di supporto specialistico ai R.U.P., ciascuno di importo ...

Napoli - consigliere comunale e il marito sotto accusa : 'Pacchetti di voti per accedere ai corsi regionali' : Pacchetti di voti in cambio di corsi di formazione finanziati dalla Regione. Intere famiglie in strada per raccogliere voti, rappresentanti di lista e candidati alle ultime amministrative finiti sotto ...

Napoli : sotto casa armati di mazze - raid punitivo contro famiglia di vittima di omicidio : Si sono presentati sotto l'abitazione in scooter, armati di mazze, richiamando l'attenzione urlando e a colpi di clacson, e sono scappati non appena sono arrivate le forze dell'ordine. Ha tutta l'aria ...

Sconto ai circoli sotto inchiesta - il Comune di Napoli : 'Basta - li vendiamo' : 'Non è più tempo di chiacchiere. Il tempo stringe, dobbiamo accelerare sulla dismissione del patrimonio, entro l'autunno venderemo anche il circolo Posillipo e il tennis Club', l'assessore comunale al ...

Meret finisce sotto i ferri - il Napoli lo incoraggia : “in poche settimane tornerai con il gruppo” : Il portiere del Napoli ha riportato una frattura all’ulna e verrà operato nella giornata di oggi, sui social ecco spuntare il messaggio di incoraggiamento del club “Ciao Alex! E’ solo un piccolo intervento. In poche settimane tornerai con il gruppo. Ti aspettiamo!”. Cosi’ il Napoli, via twitter, saluta e rincuora il giovane portiere Alex Meret che ieri, nel corso dell’allenamento, ha riportato la ...

Napoli - bimbo abbandonato in strada sotto al sole : salvato dai vigili : Per venti euro affida a una tossicodipendente il suo bimbo di soli 13 mesi per andarsi a prostituire: denunciata, a Napoli, per abbandono di minore una 26enne italiana. Secondo quanto ricostruito ...

