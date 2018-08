Napoli | Ancelotti “incredulo” dell’accoglienza del San Paolo

Napoli - il segreto di Ancelotti : “ecco cosa ho detto alla fine del primo tempo” : Seconda vittoria consecutiva per il Napoli ma soprattutto grande prestazione, ecco l’analisi di Ancelotti ai microfoni di Sky Sport: “il primo tempo non è stato disastroso, è stato sufficiente, siamo stati sorpresi su dei cambi gioco. Avevamo poca incisività davanti, poi la partita è cambiata molto nella seconda parte, c’è stata una forte reazione, la voglia di crederci, di non mollare. È stata una grande soddisfazione. Se mi ...

Meraviglia Napoli - è una rimonta da sogno : la squadra di Ancelotti in pole per la lotta scudetto : E’ un Napoli incredibile e da scudetto quello che è sceso in campo nella seconda giornata del campionato di Serie A, seconda vittoria consecutiva per la squadra di Carlo Ancelotti, questa volta contro un osso duro come il Milan del calabrese Gennaro Gattuso. Rossoneri in doppio vantaggio, gran gol di Bonaventura su assist di Borini, poi contropiede perfetto concluso da Calabria. La reazione della squadra di Carlo Ancelotti è ...

Serie A - Napoli-Milan 3-2 : favoloso Zielinski - Ancelotti "ribalta" Gattuso : Altre segnalazioni di cronaca spicciola: un cross al veleno in area piccola di Bonaventura su cui non è arrivato nessuno e un tiro al volo di Callejon fuori di un soffio. CHE RIMONTA! - Nella ripresa ...

Jack di cuori ma è Zielinski a trovare il Jolly poi Mertens completa l’opera : rimonta Ancelotti - Napoli e Milan show - è uno spot per il calcio italiano [FOTO e VIDEO] : 1/13 Cafaro Gerardo/LaPresse ...

Napoli-Milan - che abbraccio tra Ancelotti e Gattuso : “siamo più che amici” [GALLERY] : Napoli-Milan: Ancelotti e Gattuso si sono incontrati stasera al San Paolo, un lungo abbraccio tra i due tecnici, per la prima volta uno di fronte all’altro in panchina Napoli-Milan, a fine primo tempo, si trova sul punteggio di 1-0 per i rossoneri grazie alla rete di Bonaventura su assist di Borini. La scena però, prima del calcio d’inizio, è stata tutta di Ancelotti e Gattuso, due amici di vecchia data che si incontrano per la ...

Live Napoli-Milan 0-0 Ancelotti lancia Ospina tra i pali : La Juve di CR7 chiama, adesso tocca al Napoli. Carlo Ancelotti debutta al San Paolo contro il «suo» Milan. E cerca la vittoria, per spazzare via una settimana di polemiche...

LIVE Napoli-Milan - Serie A in DIRETTA : sfida totale al San Paolo - Higuain e Ancelotti grandi ex : OASport vi propone la DIRETTA LIVE di Napoli-Milan, big match della seconda giornata del campionato di calcio di Serie A 2018-2019: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Si comincia alle ...

Napoli-Milan - il derby di Ancelotti : «Sarà un concentrato di emozioni - non manca molto allo scudetto» : Inviato a Castel Volturno Carlo Ancelotti è carico per l'esordio a San Paolo. «Sarà un mix di emozioni per me, affronterò il Milan e incontrerò tanti miei...

Napoli - Ancelotti : "Contro il Milan partita speciale. Via lo scetticismo" : Alla vigilia del debutto casalingo dei suoi, il tecnico azzurro ha non pochi dubbi di formazione, specialmente tra i pali: ''Karnezis e Ospina hanno le stesse chance di giocare''

Ancelotti - Napoli / Ultime notizie : "La squadra può crescere molto - ma il Milan di Gattuso..." : Ancelotti, Napoli: Ultime notizie. Il tecnico azzurro sottolinea come abbia grandissima voglia di riportare gli azzurri sul grandino più alto, poi parla anche di Gennaro Gattuso.(Pubblicato il Fri, 24 Aug 2018 21:17:00 GMT)

Milan - Gattuso sceglie Borini : il jolly che proprio Ancelotti voleva al Napoli... : Il Milan riparte da Fabio Borini. Rino Gattuso ha provato nell'allenamento di rifinitura in vista del Napoli l'ex romanista. Secondo quanto riportato da Sky Sport , la scelta è praticamente presa: ci sarà lui nel tridente d'attacco con Gonzalo Higuain e Suso, non Jack Bonaventura. Quest'ultimo per Gattuso è più una mezzala che un esterno alto, è stato ...

Napoli - Ancelotti : "Milan? Emozione forte. Proveremo a fermare Higuain" : Ne ha viste tante Carlo Ancelotti, ma non per questo domani non si Emozionerà nel giorno dell'esordio al San Paolo da tecnico del Napoli che avverrà, strano il destino, al cospetto del "suo" Milan. Al ...

Napoli - Ancelotti sicuro : “per lo scudetto manca veramente poco…” : Dopo il successo sul campo della Lazio, altra importante partita per il Napoli, di fronte il Milan di Gattuso. Ecco le indicazioni di Ancelotti in conferenza stampa: “sento spesso Rino Gattuso, incontrare lui, Leonardo e Maldini per me è sempre un piacere. Questa partita sarà un concentrato di emozioni. Sarà un match importante, vogliamo presentare bene il Napoli al nostro pubblico e migliorare quanto fatto domenica scorsa. Troveremo ...