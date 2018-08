blogo

: Mr. Robot, la quarta stagione sarà l'ultima? - GLI INFORMATI - - Glinformati : Mr. Robot, la quarta stagione sarà l'ultima? - GLI INFORMATI - - zazoomnews : Mr. Robot la quarta stagione sarà lultima? - #Robot #quarta #stagione #lultima? - SerieTvserie : Mr. Robot, la quarta stagione sarà l'ultima? -

(Di sabato 25 agosto 2018) Mr.si concluderà con la? Nessuna conferma da Usa Network, che molto deve alla serie tv di Sam Esmail nel suo processo di rebranding e riposizionamento verso un pubblico in cerca di show più ricercati e provocatori, ma a quanto pare l'ipotesi è molto probabile.A dirlo sono i due protagonisti, Rami Malek e Christian Slater, in due differenti interviste a Collider. Nei giorni scorsi Slater aveva espresso la sua sensazione secondo cui Mr.si concluderà con la prossima:"Credo chel'. Sam ha sempre detto che si sarebbe concluso intorno alla, ed ha sempre detto di non voler proseguire oltre quanto lui possa contribuire creativamente alla storyline. Quindi, penso che lal'. Penso che ora gli autori stiano lavorando, ma non ho idea di che cosa succederà".Sebbene le riprese debbano ancora ...