MotoGp – Zarco sicuro di sè a Silverstone | “avrei potuto fare la pole e battere le Ducati”

MotoGp - Inghilterra : doppietta Ducati a Silverstone. Lorenzo davanti a Dovizioso e Zarco : La Ducati è la moto più veloce di tutti a Silverstone, nel gp di Inghilterra. La pole position è stata conquistata da un ottimo Jorge Lorenzo che si è messo alle spalle il compagno di squadra italiano Andrea Dovizioso. Terzo posto per Johann Zarco su Yamaha, quarto Cal Crutchlow. Quinto posto per il leader del mondiale Marc Marquez. Sesto Danilo Petrucci, settimo Andrea Iannone, ottavo posto per Smith, nono per Miller, decimo Rins. Solo ...

MotoGp - Lorenzo ed il suo capolavoro a Silverstone : le parole di Jorge - Dovizioso e Zarco dopo le qualifiche : Le sensazioni a caldo dei piloti più veloci delle qualifiche del Gp di Gran Bretagna: le interviste a Jorge Lorenzo, Andrea Dovizioso e Johann Zarco Il dodicesimo appuntamento del campionato mondiale di MotoGp sul circuito di Silverstone premia la velocità delle Ducati. La scuderia di Borgo Panigale mette a segno una doppietta fantastica, che elegge autore del giro più veloce Jorge Lorenzo, seguito dal compagno di squadra Andrea Dovizioso. ...

MotoGp - Zarco e tutte le sue difficoltà in Austria : “con la gomme morbida non è stato facile” : Johann Zarco commenta a caldo la gara disputata al Red Bull Ring : le parole del francese della Tech-3 dopo il Gp d’Austria Dopo una gara mozzafiato disputata da Jorge Lorenzo, è proprio lo spagnolo a trionfare al Red Bull Ring. Sul finire del Gp d’Austria, il maiorchino ha avuto la meglio sul rivale che l’anno prossimo sarà il suo compagno di squadra. Marc Marquez, dopo la beffa ad opera di Andrea Dovizioso nel 2017, si ...

MotoGp - Zarco incredulo in Austria : “credevo di aver centrato un tempo fantastico - invece mi son ritrovato sesto” : Il pilota francese è riuscito a strappare il sesto posto in qualifica, dimostrandosi il miglior pilota Yamaha in pista in Austria E’ di Johann Zarco la migliore prestazione in casa Yamaha al termine delle qualifiche del Gp d’Austria, il francese infatti stacca il sesto tempo nonostante si aspettasse molto di più. AFP PHOTO / FILIPPO MONTEFORTE Indietro le due moto ufficiali di Viñales e Valentino Rossi, costretti ad ...

MotoGp - Test Brno 2018 : Marc Marquez vola anche oggi davanti a Zarco e Pedrosa - settimo Rossi con poche novità : Marc Marquez (Honda) non lascia nulla di intentato e conclude al comando anche i Test riservati alla MotoGP disputati oggi sul tracciato di Brno, dove ieri si è corso il Gran Premio della Repubblica Ceca 2018. Il campione del mondo in carica, infatti, ha fatto segnare il tempo di 1:55.209 completando 77 giri. Alle sue spalle un sorprendente Johann Zarco (Yamaha Tech3) che, dopo tante difficoltà in queste settimane, porta la sua M1 a 133 ...

MotoGp - Repubblica Ceca prime libere a Zarco - Dovizioso secondo e Rossi 5° : Quinto crono per Valentino, 1'56'888,, che con la M1 tallona il campione del mondo in carica, solo 60 millesimi lo separano da Marc, e fa decisamente meglio del suo compagno di squadra Vinales, solo ...

MotoGp Brno 2018 - Zarco al comando nelle libere 1. La diretta : Poi Dovizioso e Marquez. Bautista e Rossi chiudono la top five. Lorenzo solo dodicesimo MotoGp Brno 2018, orari tv , diretta Sky e Tv8, Marquez trionfa su Rossi in Germania. La classifica aggiornata

MotoGp Brno - Libere 1 : riecco Zarco - 5° Rossi : Brno - Dopo la breve pausa estiva, alla ripresa del campionato è Johann Zarco a ottenere il miglior tempo nella prima sessione di Libere a Brno. Il francese del team Tech3 ha messo dietro tutti con il ...

MotoGp - GP Repubblica Ceca 2018 : risultato e classifica prove libere 1. Zarco precede Dovizioso e Marquez - quinto Valentino Rossi : Il ritorno dalle vacanze ci riconsegna un Johann Zarco velocissimo. Il francese ha ottenuto il miglior tempo nelle prove libere 1 di MotoGP del GP della Repubblica Ceca, stampando un 1’56″647 che lo riporta in vetta alla classifica, da dove mancava da un po’ di tempo. Il pilota del team Yamaha Tech3, infatti, era reduce da alcune gare opache prima della pausa ma ora a Brno promette di tornare protagonista. Zarco ha preceduto ...

MotoGp – Terminate le Fp1 a Brno : Zarco beffa Dovizioso - tanti nomi importanti fuori dalla top ten [TEMPI] : Zarco davanti a tutti nelle Fp1 del Gp della Repubblica Ceca: tanti big fuori dalla top ten La pausa estiva è durata ben poco per i campioni delle due ruote: i piloti sono già tornati in sella alle loro moto per la prima sessione di prove libere del Gp della Repubblica Ceca, che dà il via alla seconda metà della stagione 2018. Le Fp1 del decimo appuntamento stagionale si è conclusa con un super Johann Zarco che sul finale ha beffato i suoi ...

MotoGp Yamaha - Zarco : «So che ho solo bisogno di spingere» : TORINO - Johann Zarco potrebbe essere statto aiuttato dalla breve pausa estiva per ricaricare le pile e per tornare il pilota competitivo di inizio stagione, lasciandosi alle spalle le ultime gare ...

MotoGp Yamaha - Zarco : «La vittoria è ancora il mio obiettivo» : TORINO - Johann Zarco sembra essere entrato in una crisi di prestazioni e risultati da cui è difficile uscire, dopo una buona partenza tanto da essere il miglior pilota Yamaha in classifica, ma lo ...

MotoGp – Zarco e il segreto dei problemi Yamaha : “ecco perchè non vince” : Johann Zarco, il momento grigio e le vittorie che non arrivano in casa Yamaha: le parole del francese della Tech3 Un po’ di meritato relax, per i piloti della MotoGp prima di un agosto di fuoco, importantissimo per la stagione. I campioni delle due ruote stanno ricaricando le energie in vista della seconda, fondamentale, parte della stagione 2018. Momento complicato per Johann Zarco, dopo un inizio positivo, il francese della Tech 3 ...

MotoGp Yamaha - Zarco : «Vorrei imitare Folger al Sachsenring» : ROMA - Prosegue il momento negativo per Johann Zarco, che non centra un podio dal GP di Spagna a Jerez. Il francese spera di ritrovare presto il feeling con la moto e un buon risultato già domenica in ...