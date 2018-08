MotoGP | Silverstone | Libere 4 | maxi caduta IL VIDEO

MotoGP - La pioggia 'rovina' le Fp4 a Silverstone : classifica 'cristallizzata' dopo le cadute in curva 7 : Vinales davanti a tutti nelle Fp4 prima della bandiera rossa: terribile infortunio per Tito Rabat I piloti della MotoGp sono tornati in sella alle loro moto per la quarta ed ultima sessione di prove ...

MotoGP Libere4 Silverstone - pioggia e cadute : Rabat a terra e soccorso : La pioggia, caduta in modo abbondate nel corso delle Libere4 della MotoGP a Silverstone, ha evidenziato i problemi dela pista e causato un groviglio di piloti alla curva 7 di cui ha fatto le spese ...

MotoGP – La pioggia ‘rovina’ le Fp4 a Silverstone : classifica ‘cristallizzata’ dopo le cadute in curva 7 : Vinales davanti a tutti nelle Fp4 prima della bandiera rossa: terribile infortunio per Tito Rabat I piloti della MotoGp sono tornati in sella alle loro moto per la quarta ed ultima sessione di prove libere del Gp della Gran Bretagna in vista delle qualifiche di questo pomeriggio sul circuito di Silverstone. dopo le qualifiche di Moto3, che hanno dovuto fare con la pioggia, che non ha però messo particolarmente in difficoltà i giovani ...

MotoGP – Che disastro a Silverstone! Tutti giù per terra sotto la pioggia : Rins ‘vigile - urla di dolore per Rabat [FOTO e VIDEO] : Condizioni incredibili a Silverstone nelle Fp4: Rins si improvvisa ‘vigile’ dopo una caduta, urla di dolore per Tito Rabat Un finale di sessione complicata e caotica, a Silverstone, nelle Fp4 del Gp della Gran Bretagna. Dopo aver sistemato l’assetto delle moto per scendere sulla pista bagnata, Rins è stato il primo ad uscire dai box così come è stato il primo a finire a terra: lo spagnolo della Suzuki si è volontariamente ...

MotoGP - GP di Silverstone : le qualifiche e la pole in diretta LIVE : ... alle 19.45 su Sky Sport MotoGP c'è lo speciale " A passo di Marquez ", nel quale si potranno riascoltare alcuni estratti dell'intervista esclusiva rilasciata a Sky Sport MotoGP giovedì. A proposito: ...

MotoGP - Gp Silverstone : Biaggi - 'Iannone? Quando arriverà la moto sarà più competitiva' [VIDEO] : Il pilota romano, intervistato da Sky Sport motoGP, ha fatto il punto sulla situazione della casa veneta parlando di Scott Redding , che qualche settimana fa ha fatto alcune uscite 'colorite' e ...

Griglia di partenza MotoGP / GP Gran Bretagna 2018 : Marquez - ricordi agrodolci a Silverstone : Griglia di partenza MotoGp, GP Gran Bretagna 2018: la sfida per la pole position a Silverstone con Marquez, Valentino Rossi e Dovizioso (oggi 25 agosto)(Pubblicato il Sat, 25 Aug 2018 13:09:00 GMT)

MotoGP Silverstone : Libere 3 a rilento - Rossi è 9° : Silverstone - Piloti timidi viste le condizioni della pista inglese. Nelle Libere 3 nessuno spinge e cambia poco nella classifica in vista delle qualifiche. Il più veloce è stato Crutchlow, seguito da ...

MotoGP Libere3 Silverstone - bene Crutchlow; Petrucci è 2° : entra in Q2 : Cielo soleggiato, freddo e qualche chiazza di umido in pista per le Libere3 della MotoGP a Silverstone. Sessione che non ha stravolto la combinata dei tempi per l'accesso alla Q2, sigillando in ...

MotoGP - GP Silverstone. Prove libere 3 : Cal Crutchlow in testa - 6° Valentino Rossi : La classifica dei tempi combinati dopo le libere 3 1 A. DOVIZIOSO 2:01.385 2 C. Crutchlow +0.005 3 M. VIÑALES +0.061 4 M. MARQUEZ +0.144 5 J. LORENZO +0.397 6 J. MILLER +0.434 7 D. PETRUCCI +0.508 8 J.

MotoGP - Silverstone : “segnali” dalla Yamaha - il miglior tempo dopo le Fp3 è del Dovi : MotoGp, tempo di Fp3 sul circuito di Silverstone condizionato da buche ed avvallamenti sull’asfalto della pista MotoGp, il weekend in quel Silverstone prosegue. Stamane sono andate in scena le Fp3, con diversi spunti dati dai piloti scesi in pista oggi. In attesa di conoscere le condizioni meteo di domani, che potrebbero prevedere pioggia sul circuito, continuano i problemi con la pista ricca di avvallamenti che causano scossoni ...

MotoGP - Silverstone : “segnali” dalla Yamaha - il miglior tempo delle Fp3 è del Dovi : MotoGp, tempo di Fp3 sul circuito di Silverstone condizionato da buche ed avvallamenti sull’asfalto della pista MotoGp, il weekend in quel Silverstone prosegue. Stamane sono andate in scena le Fp3, con diversi spunti dati dai piloti scesi in pista oggi. In attesa di conoscere le condizioni meteo di domani, che potrebbero prevedere pioggia sul circuito, continuano i problemi con la pista ricca di avvallamenti che causano scossoni ...

MotoGP : Silverstone vede le Ducati davanti nelle prove libere : Qualche problema per Marquez quarto, protagonista di una caduta nelle fasi iniziali, ma il campione del mondo non è nuovo a episodi del genere. Il connazionale Lorenzo alle spalle ha rimarcato come ...

Griglia di partenza MotoGP/ GP Gran Bretagna 2018 - sfida per la pole position - Silverstone - : Griglia di partenza MotoGp, GP Gran Bretagna 2018: la sfida per la pole position a Silverstone con Marquez, Valentino Rossi e Dovizioso , oggi, .