MotoGP | nuovo orario | il GP di Silverstone 2018 partirà alle 12 | 30

DIRETTA MotoGP prove libere FP1 e FP2 live GP Gran Bretagna 2018 Silverstone: cronaca e tempi delle due sessioni sul circuito inglese

MotoGP - GP Silverstone. Sfida tra gomme e asfalto nuovo : A Silverstone sarà Sfida vera per la vittoria, con la Ducati che potrà dire la sua, vista anche la vittoria di Dovi lo scorso anno e quella di Lorenzo in Austria, e provare a ridurre il gap con ...

MotoGP – Crisi Yamaha - già a Silverstone i primi cambiamenti : un nuovo arrivo in aiuto di Valentino Rossi e Vinales : Valentino Rossi e Maverick Vinales avranno una nuova mano d’aiuto a partire dal Gp di Silverstone: inizia la rivoluzione Yamaha Weekend disastroso ma al tempo stesso significativo e importante, in Austria, per la Yamaha. Dopo una qualifica da dimenticare, il project leader del team di Iwata ha chiesto pubblicamente scusa ai suoi piloti, ammettendo di stare affrontando un periodo complicato, ma di esser pronti a dare una svolta. La ...

MotoGP - Dovizioso frena : “il titolo non è un’ossessione. I test? Non abbiamo provato nulla di nuovo” : Niente di nuovo sulla moto di Andrea Dovizioso in occasione dei test di Brno, il pilota Ducati invece si è concentrato su Marquez e sul Mondiale Test finiti in anticipo oggi per Andrea Dovizioso, che ha lasciato il circuito di Brno nel primo pomeriggio quando mancava ancora qualche ora al termine della sessione. AFP/LaPresse Buone indicazioni per il pilota Ducati, che ha preferito riposarsi in vista del prossimo appuntamento in calendario: ...

MotoGP Brno - Rossi stabilisce un nuovo record : ROMA - Un 'magro' quarto posto pur essendo partito dalla prima fila. A Brno, Valentino Rossi, fino a metà gara ha combattuto per salire sul podio. Poi è stato infilato da Lorenzo, Marquez e Crutchlow, ...

MotoGP - Morbidelli di nuovo in pista : TORINO - Franco Morbidelli non vedeva l'ora di tornare in pista e lo farà a Brno, dopo aver saltato due gare ad Assen e al Sachsenring. Il pilota italo brasiliano si era infortunato nelle prove libere ...

MotoGP - Yamaha : Monster è il nuovo title sponsor : La partnership fornirà a Monster una presenza ancora più forte in MotoGP, l'attività più importante del mondo delle corse in moto. Monster Energy è un marchio molto dinamico ed estremamente attivo in ...

MotoGP Petrux : "Frenato da Jorge"; Dovizioso : "Nulla di nuovo" : Un quartetto di Ducati ai piedi del podio lascia un po' di amarezza in bocca agli uomini di Borgo Panigale. Il primo dei quali, Danilo Petrucci, spiega così il suo 4° posto: "Sarebbe stato bello ...

MotoGP – Marquez di nuovo in pole - Rossi scatta dalla seconda fila : la griglia di partenza del Gp di Germania : Come accaduto ad Assen, Marc Marquez partirà di nuovo davanti a tutti in Germania. Completano la prima fila Petrucci e Lorenzo Marc Marquez conquista la pole position nel Gp di Germania. Lo spagnolo della Honda si conferma l’uomo da battere sul circuito del Sachsenring fermando nelle qualifiche della MotoGp il cronometro a 1’20”270 davanti alla Pramac di Danilo Petrucci e alla Ducati di Jorge Lorenzo, Ducati. seconda fila ...

MotoGP - la Yamaha verso un nuovo main sponsor : novità clamorose sulla livrea della M1 di Valentino Rossi : La Yamaha molto probabilmente avrà l’azienda Monster come main sponsor, partnership che rivoluzionerebbe la livrea delle M1 di Rossi e Viñales La partnership tra Yamaha e Movistar è destinata a chiudersi al termine di questa stagione, ma il team di Iwata non ha nessuna intenzione di farsi trovare impreparata. AFP PHOTO / LLUIS GENE E’ già avviata infatti una trattativa approfondita con l’azienda di bibite energetiche ...

MotoGP - arriva un nuovo regolamento sulle carene “alate” : MotoGp parola fine sulle carene “alate” che hanno creato un po’ di subbuglio in questa stagione: dal 2o19 scompariranno MotoGp, stop alle carene “alate”. E’ quanto ha stabilito la Grand Prix Commission in merito alle cosiddette carene componibili. Sino a quest’anno infatti non era possibile aggiungere pezzi alle appendici aerodinamiche, ma il regolamento non impediva di togliere alcuni tasselli, ...

CLASSIFICA MOTOGP: Mondiale Piloti dopo il Gp Olanda 2018 ad Assen. Marc Marquez vince e allunga su Valentino Rossi e tutti gli avversari, perdono quota le Ducati di Lorenzo e Dovizioso

MotoGP - si separano le strade di Lorenzo e Cristian Gabarrini : sarà la Honda a scegliere il suo nuovo capo-tecnico : Il pilota spagnolo non potrà portare con sè in Honda il suo attuale capo-tecnico, sarà il team giapponese a sceglierlo per lui Sono pronte a separarsi le strade di Jorge Lorenzo e Cristian Gabarrini, il pilota spagnolo infatti non potrà portar con sé il suo attuale capo-tecnico alla Honda. A confermarlo è stato lo stesso maiorchino ad Assen, prima di scendere in pista per le prove libere del Gp d’Olanda: “non è una cosa che ...

MotoGP - Test Montmelò : giornata di prove terminata - Marquez davanti a tutti! Nuovo serbatoio per Rossi : Marc Marquez davanti a tutti al termine della giornata di Test al Montmelò: lavoro comparativo per Valentino Rossi E' terminata un'importante giornata di Test al Montmelò. Dopo il Gp di Catalunya, ...