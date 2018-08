MotoGp - Gran Bretagna : pioggia sulle libere 4 - incidente a Rabat : La sessione è stata bloccata con bandiera rossa: qualifiche slittate

MotoGp – La pioggia ‘rovina’ le Fp4 a Silverstone : classifica ‘cristallizzata’ dopo le cadute in curva 7 : Vinales davanti a tutti nelle Fp4 prima della bandiera rossa: terribile infortunio per Tito Rabat I piloti della MotoGp sono tornati in sella alle loro moto per la quarta ed ultima sessione di prove libere del Gp della Gran Bretagna in vista delle qualifiche di questo pomeriggio sul circuito di Silverstone. dopo le qualifiche di Moto3, che hanno dovuto fare con la pioggia, che non ha però messo particolarmente in difficoltà i giovani ...

MotoGp – Jorge Lorenzo in fiducia a Silverstone : “sono al top! Pioggia? Posso giocarmela anche con Marquez” : Dopo il successo in Austria, Jorge Lorenzo guarda con fiducia al GP di Silverstone: il pilota spagnolo pensa di potersela giocare con la Honda di Marquez anche sotto la pioggia L’anno scorso alla voce vittorie c’era un misero 0, quest’anno invece i successi raccolti da Jorge Lorenzo nel Motomondiale sono già 3. L’ultimo in Austria, nel quale il pilota spagnolo a messo la sua Ducati davanti a tutti. Il feeling con la ...

MotoGp - Valentino Rossi scongiura la pioggia e confida in Silverstone : “qui siamo più forti” : Valentino Rossi e le sue sensazioni in vista del Gp di Gran Bretagna: le parole del Dottore sul pRossimo appuntamento del campionato mondiale di MotoGp Dopo l’incredibile vittoria di Jorge Lorenzo in Austria, il campionato mondiale di MotoGp arriva in terra inglese. Questo weekend si correrà infatti il Gp di Gran Bretagna. Sullo storico circuito di Silverstone domenica 26 agosto si terrà il dodicesimo round del Motomondiale, che vede ...

MotoGp - GP Austria 2018 : sarà Ducati contro Marquez nelle qualifiche del Red Bull Ring? Occhio alla pioggia.. : Il campione del mondo in carica, infatti, non ha forzato in maniera clamorosa nella FP1 e, nonostante questo, si è classificato a ridosso dei Ducatisti con 581 millesimi di differenza. Lo spagnolo si ...

MotoGp - Dovizioso fiducioso nonostante la pioggia : “la Ducati va alla grande - il feeling già c’è” : Il pilota della Ducati ha parlato dopo la conclusione della seconda sessione di prove libere, svelando di essersi trovato a suo agio con la moto La pioggia rovina la seconda sessione di prove libere del Gp d’Austria, condizioni meteo avverse e piloti costretti a girare pochissimo questo pomeriggio sul tracciato del Red Bull Ring. AFP/LaPresse Una FP2 caratterizzata da pochi giri veloci, con Marquez riuscito a svettare con il suo ...

