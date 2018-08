Motogp | Inghilterra | doppietta Ducati a Silverstone Lorenzo davanti a Dovizioso e Zarco

ilgiornale

: Grande lotta #ducati in motogp per la #poleposition del gp di Inghilterra. La spunta #lorenzo di 159 millesimi su… - ZONARICAMBI : Grande lotta #ducati in motogp per la #poleposition del gp di Inghilterra. La spunta #lorenzo di 159 millesimi su… - EmanColombo : MotoGP, GP Silverstone 2018 (Inghilterra): qualifiche e pole in diretta LIVE | Sky Sport - gponedotcom : #Silverstone, cronaca LIVE delle qualifiche: caccia alla Pole: Cronaca in DIRETTA #MOTOGP LIVE delle qualifiche del… -

(Di sabato 25 agosto 2018) Laè la moto più veloce di tutti a, nel gp di. La pole position è stata conquistata da un ottimo Jorgeche si è messo alle spalle il compagno di squadra italiano Andrea. Terzo posto per Johannsu Yamaha, quarto Cal Crutchlow. Quinto posto per il leader del mondiale Marc Marquez. Sesto Danilo Petrucci, settimo Andrea Iannone, ottavo posto per Smith, nono per Miller, decimo Rins. Solo undicesima e dodicesima le due Yahama di Maverick Vinales e di Valentino Rossi.La qualifica è stata pesantemente condizionata e ritardata dall'incindente occorso al pilota spagnolo Tito Rabat, che si è fratturato in maniera esposta il femore, oltre alla rottura di tibia e perone. Oltre al guaio occorso al 29enne di Barcellona il turno di qualifiche è stato reso difficile dall'asfalto bagnato con lache ha fatto valere alla grande la sua grande ...