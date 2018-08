MotoGp – Indicente Rabat | Petrucci lancia l’allarme | “vi racconto cosa ho visto | domani?

sportfair

(Di sabato 25 agosto 2018) Daniloracconta l’incidente di Titodurante l’ultima sessione di prove libere del Gp della Gran Bretagna sul circuito di Silverstone Scene di panico questo pomeriggi sul circuito di Silverstone durante la quarta ed ultima sessione di prove libere del Gp della Gran Bretagna. A poco più di 10 minuti dal termine una breve ma intensa scarica di pioggia che ha messo i bastoni tra le ruote a diversi piloti: Rins è stato il primo pilota a finire in terra, ma è stato Titoad avere la peggio: lo spagnolo, dopo essere caduto, è stato colpito dalla moto di Franco Morbidelli. Daniloha assistito all’incidente di, dolorante in terra tra le urla: “la scena di Tito l’ho vista tutta, ero 20 secondi davanti a lui, dopo il rettilineo, nel rettilineo dietro dopo il ponte c’è una sorta di lago, la pista va leggermente in discesa ...