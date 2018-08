MotoGp – Incidente Rabat | Tito trasportato al Centro Medico | le condizioni dello spagnolo

Incidente Tito Rabat - come sta?/ Video caduta - MotoGp ultime notizie : moto lo centra - gamba fratturata : Incidente Tito Rabat, come sta? Video caduta, motoGp ultime notizie: moto di Morbidelli lo centra, gamba fratturata e urla di dolore per il pilota spagnolo.(Pubblicato il Sat, 25 Aug 2018 15:34:00 GMT)

DIRETTA MotoGp GRAN BRETAGNA/ Qualifiche live streaming video SKY : bandiera rossa in FP4 per maxi incidente : DIRETTA MOTOGP Qualifiche, FP3 e FP4 live del GP GRAN BRETAGNA 2018 a Silverstone: cronaca e tempi delle sessioni in programma (oggi sabato 25 agosto)(Pubblicato il Sat, 25 Aug 2018 15:11:00 GMT)

MotoGp – Petrucci attacca Lorenzo - caos a Silverstone : “se ne frega - stavamo per fare un incidente gravissimo e lui…” : Dichiarazioni dure di Petrucci nei confronti di Jorge Lorenzo dopo el Fp2 di Silverstone: il pilota italiano stava per centrare in pieno lo spagnolo ‘colpevole’ di non essersi assicurato che non arrivasse nessuno all’uscita dai box Venerdì complicato per Danilo Petrucci a Silverstone. Il pilota italiano ha riscontrato diverse difficoltà nelle prime due sessioni di prove libere a causa dell’asfalto britannico, ...

MotoGp – Incidente ai box Yamaha a Brno : la M1 di Valentino Rossi a terra - il commento dei meccanici [FOTO] : La moto di Valentino Rossi cade ai box Yamaha a Brno: l’esilarante commento del meccanico Brent Stephens sui social Si è disputata oggi la prima giornata di prove libere del Gp della Repubblica Ceca: i campioni del mondo a due ruote sono tornati in sella alle loro moto, a Brno, per il primo appuntamento della seconda parte della stagione 2018, dopo una brevissima pausa estiva. Non sono mancate le sorprese, le novità e i simpatici ...

MotoGp Ducati - Miller : «L'incidente al via? Tutta colpa di Espargaró» : TORINO - Per Jack Miller in Germania è stata una gara compromessa fin dalla partenza. L'australiano è stato coinvolto nel contatto tra le due Suzuki e Pol Espargaró che gli ha impedito di poter ...

MotoGp - brutto incidente per Aleix Espargaro nel warm-up del Sachsenring : il pilota trasportato al centro medico [VIDEO] : Il pilota dell’Aprilia è stato protagonista di un terribile highside che lo ha scaraventato contro le protezione, a rischio la sua presenza in gara La presenza in gara di Aleix Espargaro potrebbe essere a rischio, il pilota dell’Aprilia infatti è stato protagonista di un terribile incidente nel corso del warm-up del Sachsenring. Lo spagnolo ha perso il controllo della sua moto, cadendo rovinosamente a terra e finendo ...

MotoGp - GP Germania. Mika Kallio dopo l'incidente : 'Sono fortunato - poteva andare molto peggio' : Mika Kallio ha subito una lesione ai legamenti del ginocchio destro dopo l'incidente nella seconda sessione di Libere al Sachsenring, Il pilota finlandese è andato lungo alla curva 8, sbattendo a gran ...