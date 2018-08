MotoGP | GP Gran Bretagna 2018 | qualifiche Orario d’inizio e come vederle in tv

MotoGP - GP Gran Bretagna 2018 oggi (sabato 25 agosto) : a che ora iniziano le prove libere 3 e le qualifiche. La programmazione tv : Seconda giornata del GP di Gran Bretagna, dodicesima tappa del Motomondiale. A Silverstone il sabato sarà, come sempre, dedicato a prove libere 3 e qualifiche. Una lunga e fondamentale giornata che stabilirà la griglia di partenza delle gare di domenica. Tanta bagarre in pista, ma con un occhio rivolto al cielo, perché il meteo qui non promette nulla di buono. Il sabato di Silverstone comincerà alle ore 10.00 con le prove libere 3 della Moto3, ...

MotoGP - GP Gran Bretagna 2018 : analisi prove libere. Andrea Dovizioso detta il passo e sfida Marc Marquez. Ma la Yamaha c’è… : La prima giornata di prove libere del GP di Gran Bretagna si è chiusa con il miglior tempo di Andrea Dovizioso, che è ripartito da dove aveva lasciato un anno fa. Qui, infatti, trionfò e rilanciò la sua candidatura verso il titolo, poi sfumata nel finale di stagione; qui, oggi, ha cominciato quello che si preannuncia come un altro fine settimana da protagonista. È un Dovi diverso quello tornato dalla pausa estiva, rigenerato. La prima parte di ...

MotoGP - GP Gran Bretagna 2018 : Andrea Dovizioso fulmine nella FP2 su Crutchlow e Vinales. Marquez 4° - Rossi 8° con ottimo passo : Dopo una mattinata con la Yamaha sugli scudi, la seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Gran Bretagna 2018 di MotoGP riporta in vetta la Ducati, più precisamente quella di Andrea Dovizioso, che ha chiuso il pomeriggio con il tempo di 2:01.385, precedendo di appena 5 millesimi il padrone di casa Cal Crutchlow (LCR Honda) mentre al terzo posto si è piazzato Maverick VInales (Yamaha) a 61, che conferma come la moto giapponese sia ...

MotoGP – Gp della Gran Bretagna - terminate le Fp2 : Dovizioso davanti a tutti a Silverstone [TEMPI] : Andrea Dovizioso davanti a tutti nella seconda sessione di prove libere del Gp della Gran Bretagna Niente pioggia nella prima giornata di prove libere a Silverstone: la seconda sessione di prove libere del Gp della Gran Bretagna è terminata sotto a dei minacciosi nuvoloni che hanno lasciato un po’ di tregua ai piloti della categoria regina. Se al mattino i più veloci sono stati i piloti Yamaha, con Vinales davanti a tutti seguito dal ...

MotoGP - Gp Gran Bretagna 2018 : domani le qualifiche. Orario d’inizio e su che canale vederle in tv : domani 25 agosto è tempo di qualifiche a Silverstone (Gran Bretagna), per il 12° round della stagionale. Sul tracciato del Northamptonshire il Circus delle due ruote vuol regalare tante emozioni agli appassionati presenti in circuito e ai tifosi davanti alla tv. Nella classe MotoGP Marc Marquez si presenta con i crismi del dominatore. Lo spagnolo, campione del mondo in carica, arriva all’appuntamento britannico con 59 punti di vantaggio su ...

LIVE MotoGP - GP Gran Bretagna in DIRETTA : prove libere 2. La Yamaha e Valentino Rossi per confermare i passi avanti : Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle prove libere 2 del GP di Gran Bretagna di MotoGP. Si riparte dalla sessione di questa mattina, chiusa a sorpresa in testa dalla Yamaha, con Maverick Viñales primo e Valentino Rossi. Una iniezione di fiducia per un team che deve risolvere difficoltà storiche. Silverstone potrebbe aiutare in questo senso, adattandosi particolarmente alla M1. Bene anche la Ducati, con Andrea Dovizioso vicinissimo ...

MotoGP - GP Gran Bretagna 2018 : prove libere 1. Doppietta Yamaha con Vinales davanti a Rossi - poi Dovizioso. Marquez 10° : Grande sorpresa nella prima sessione di prove libere del Gran Premio di Gran Bretagna 2018 della MotoGP. Ci si attendeva un duello tra Marc Marquez e le Ducati, invece davanti a tutti troviamo le due Yamaha. Maverick Vinales, infatti, ha chiuso il primo turno con un ottimo 2:02.073, al termine di un filotto di giri davvero eccellente. Alle sue spalle, per confermare il positivo inizio di weekend per il team di Iwata, si è classificato Valentino ...

MotoGP – Gp della Gran Bretagna - terminate le Fp1 : favolosa doppietta Yamaha al comando [TEMPI] : Due Yamaha al comando della classifica dei tempi della prima sessione di prove libere del Gp della Gran Bretagna E’ appena terminata la prima sessione di prove libere del Gp della Gran Bretagna: i piloti della categoria regina sono scesi in pista sul circuito di Silverstone per le Fp1 utili, in particolar modo, per provare il nuovo circuito recentemente riasfaltato. Subito una caduta per Marc Marquez, che questa volta non è riuscito ...

