MotoGp | Ducati show a Silverstone | pole di Lorenzo davanti a Dovizioso Rossi solo 12°

MotoGp - Inghilterra : doppietta Ducati a Silverstone. Lorenzo davanti a Dovizioso e Zarco : La Ducati è la moto più veloce di tutti a Silverstone, nel gp di Inghilterra. La pole position è stata conquistata da un ottimo Jorge Lorenzo che si è messo alle spalle il compagno di squadra italiano Andrea Dovizioso. Terzo posto per Johann Zarco su Yamaha, quarto Cal Crutchlow. Quinto posto per il leader del mondiale Marc Marquez. Sesto Danilo Petrucci, settimo Andrea Iannone, ottavo posto per Smith, nono per Miller, decimo Rins. Solo ...

MotoGp Silverstone - la classifica : debacle Valentino Rossi - le Ducati regalano spettacolo : 1/14 AFP/LaPresse ...

MotoGp : Silverstone vede le Ducati davanti nelle prove libere : Qualche problema per Marquez quarto, protagonista di una caduta nelle fasi iniziali, ma il campione del mondo non è nuovo a episodi del genere. Il connazionale Lorenzo alle spalle ha rimarcato come ...

MotoGp Silverstone - Marquez snobba Rossi : "È dura contro le Ducati" : Marquez considera la Ducati l’avversario più pericoloso nella seconda parte di stagione: ma il "Dottore" a Silverstone ha...

MotoGp - Melandri sbotta contro il team Ducati : “si sono comportati malissimo con me” : Marco Melandri non le ha mandate a dire a Ducati ed il team Aruba dopo la trattativa saltata relativamente al suo ingaggio Marco Melandri ha deciso di uscire allo scoperto, tuonando contro la Ducati e il team Aruba dopo la trattativa andata a vuoto nelle scorse settimane. “sono convinto che da giugno sapessero cosa avrebbero fatto, questo è certo, nessuno ha parlato con me, mai – ha dichiarato a Speedweek -. Sapete qual è il colmo? ...

MotoGp Silverstone - Marquez : «Sarà dura fino alla fine lottare con le Ducati» : Silverstone - Nella trasmissione di Sky Talent Time Marc Marquez è stato protagonista di una lunga intervista, in cui il campione del mondo ha potuto spaziare su vari argomenti: dalla stagione in corso, alle proprie ambizioni, passando per il suo rapporto con Rossi e con Lorenzo. ' Non è una stagione facile, stiamo spingendo, ...

MotoGp - Bautista va in Superbike - correrà con la Ducati : SILVERSTONE - Alvaro Bautista ha svelato il proprio futuro in conferenza stampa. Con tutte le moto già occupate, lo spagnolo deve abbandonare, almeno per la prossima stagione la MotoGp: ' La mia idea ...

MotoGp - Lorenzo ha fiducia nei miglioramenti della sua Ducati : “in Austria la gara più faticosa - Silverstone mi piace molto” : Jorge Lorenzo pronto per il weekend di Silverstone, il pilota spagnolo della Ducati carico in vista del dodicesimo appuntamento del Motomondiale Dopo le due gare in Repubblica Ceca e in Austria la MotoGp si sposta oltremanica per il terzo appuntamento del mese di agosto, sul veloce e impegnativo circuito di Silverstone. Reduce dalle due splendide vittorie consecutive di Andrea Dovizioso a Brno e di Jorge Lorenzo a Zeltweg, il Ducati Team è ...

MotoGp - GP Gran Bretagna. Dopo i test a Misano Ducati ottimista : Lorenzo sfida Lorenzo. Nei test privati di Misano conclusi domenica, il maiorchino ha staccato un tempo ufficioso di pochi decimi superiore al giro record, questo si ufficiale, siglato nel 2016 quando ...

MotoGp - Test Misano 2018 : le Ducati di Lorenzo e Dovizioso davanti a tutti. Assente Marquez - Valentino Rossi è quarto : E’ sempre la Ducati a fare la voce grossa in questo scorcio di stagione in MotoGP. Dopo aver vinto gli appuntamenti di Brno (Repubblica Ceca) e del Red Bull Ring (Austria), le due GP18 hanno confermato la loro supremazia nella giornata di Test che si è tenuta ieri a Misano in vista del pRossimo GP di San Marino (7-9 settembre) ed anche in preparazione del round di Silverstone (Gran Bretagna) che caratterizzerà il weekend che sta per ...

MotoGp Ducati - Lorenzo vola nei test di Misano e sogna il titolo : TORINO - Ieri a Misano Lorenzo ha segnato il miglior tempo nei test privati, precedendo Dovizioso e Crutchlow. Dopo la vittoria in Austria, dunque, continua la sua onda positiva con la Ducati, anche ...

MotoGp - GP Gran Bretagna 2018 : a Silverstone vedremo l’ennesimo capitolo del duello Ducati-Marquez? : Il Mondiale MotoGP dopo una ripartenza intensa con la doppietta Brno-Red Bull Ring, si è preso una settimana di sosta, prima di trasferirsi oltre Manica per il Gran Premio di Gran Bretagna 2018 in quel di Silverstone, per una gara che, sulla carta, si annuncia ancora una volta all’insegna della sfida tra le due Ducati di Andrea Dovizioso e Jorge Lorenzo ed il leader della classifica generale, Marc Marquez. La scuderia di Borgo Panigale, ...