MotoGP | a Silverstone pole di Lorenzo | Dovizioso 2Â° | che errore di Rossi!

MotoGP - Inghilterra : doppietta Ducati a Silverstone. Lorenzo davanti a Dovizioso e Zarco : La Ducati è la moto più veloce di tutti a Silverstone, nel gp di Inghilterra. La pole position è stata conquistata da un ottimo Jorge Lorenzo che si è messo alle spalle il compagno di squadra italiano Andrea Dovizioso. Terzo posto per Johann Zarco su Yamaha, quarto Cal Crutchlow. Quinto posto per il leader del mondiale Marc Marquez. Sesto Danilo Petrucci, settimo Andrea Iannone, ottavo posto per Smith, nono per Miller, decimo Rins. Solo ...

MotoGP - Lorenzo ed il suo capolavoro a Silverstone : le parole di Jorge - Dovizioso e Zarco dopo le qualifiche : Le sensazioni a caldo dei piloti più veloci delle qualifiche del Gp di Gran Bretagna: le interviste a Jorge Lorenzo, Andrea Dovizioso e Johann Zarco Il dodicesimo appuntamento del campionato mondiale di MotoGp sul circuito di Silverstone premia la velocità delle Ducati. La scuderia di Borgo Panigale mette a segno una doppietta fantastica, che elegge autore del giro più veloce Jorge Lorenzo, seguito dal compagno di squadra Andrea Dovizioso. ...

MotoGP - Lorenzo in pole a Silverstone. Dovizioso è 2° - Marc Marquez partirà in seconda fila. Valentino Rossi solo 12esimo : Le Ducati dominano le qualifiche del Gran Premio di Silverstone. Jorge Lorenzo partirà in pole position davanti ad Andrea Dovizioso. La prima fila è completata da Johann Zarco. Il leader della MotoGp, Marc Marquez, partirà dalla quinta posizione in seconda fila, subito dietro Cal Crutchlow. Male Valentino Rossi, solo 12esimo davanti a Franco Morbidelli. L'articolo MotoGp, Lorenzo in pole a Silverstone. Dovizioso è 2°, Marc Marquez partirà in ...

MotoGP – La pioggia ‘rovina’ le Fp4 a Silverstone : classifica ‘cristallizzata’ dopo le cadute in curva 7 : Vinales davanti a tutti nelle Fp4 prima della bandiera rossa: terribile infortunio per Tito Rabat I piloti della MotoGp sono tornati in sella alle loro moto per la quarta ed ultima sessione di prove libere del Gp della Gran Bretagna in vista delle qualifiche di questo pomeriggio sul circuito di Silverstone. dopo le qualifiche di Moto3, che hanno dovuto fare con la pioggia, che non ha però messo particolarmente in difficoltà i giovani ...

MotoGP – Che disastro a Silverstone! Tutti giù per terra sotto la pioggia : Rins ‘vigile - urla di dolore per Rabat [FOTO e VIDEO] : Condizioni incredibili a Silverstone nelle Fp4: Rins si improvvisa ‘vigile’ dopo una caduta, urla di dolore per Tito Rabat Un finale di sessione complicata e caotica, a Silverstone, nelle Fp4 del Gp della Gran Bretagna. Dopo aver sistemato l’assetto delle moto per scendere sulla pista bagnata, Rins è stato il primo ad uscire dai box così come è stato il primo a finire a terra: lo spagnolo della Suzuki si è volontariamente ...