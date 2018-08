Moto3 Silverstone | Martin dribbla la pioggia | pole in Moto3; ' Diggia' 5°

Moto3 : Martin in pole a Silverstone : ANSA, - ROMA, 25 AGO - Jorge Martin ha conquistato la pole position del Gp di Gran Bretagna classe Moto3 , in programma domani sul circuito di Silverstone . Il pilota spagnolo della Honda del team ...

Moto3 : Martin in pole a Silverstone : ANSA, - ROMA, 25 AGO - Jorge Martin ha conquistato la pole position del Gp di Gran Bretagna classe Moto3 , in programma domani sul circuito di Silverstone . Il pilota spagnolo della Honda del team ...

Moto3 – Qualifiche Gp Gran Bretagna : Jorge Martin sconfigge la pioggia - lo spagnolo in pole position a Silverstone : Jorge Martin si prende la pole position del Gp della Gran Bretagna sul circuito di Silverstone La pioggia ha creato qualche problema di troppo nelle prime Qualifiche della giornata a Silverstone, quelle che ha visto i giovani della Moto3 sfidarsi in pista per la pole position del Gp della Gran Bretagna. Sul finale della sessione un timido sole e una tregua da parte della pioggia ha permesso ai piloti di tornare in sella alle loro moto per ...