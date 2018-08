Moto3 – Qualifiche Gp Gran Bretagna | Jorge Martin sconfigge la pioggia | lo spagnolo in

LIVE Moto3 - GP Gran Bretagna 2018 in DIRETTA : qualifiche. Prosegue la sfida tra Marco Bezzecchi e Jorge Martin : OASport vi offre la DIRETTA LIVE delle prove libere 3 e delle qualifiche del GP di Gran Bretagna, 12° round del Mondiale 2018 di Moto3: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Si comincia ...

LIVE Moto3 - GP Gran Bretagna 2018 in DIRETTA. prove libere 3 - si studia per le qualifiche. La pattuglia italiana ci prova : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle prove libere 3 e delle qualifiche del GP di Gran Bretagna, 12° round del Mondiale 2018 di Moto3. Sul tracciato britannico di Silverstone riprenderà la sfida Italia-Spagna nella minima cilindrata. Marco Bezzecchi, in sella alla KTM, vorrà replicare il Grande risultato della gara in Austria, dove ha ottenuto una convincente vittoria, aumentando il vantaggio sull’iberico Jorge Martin (+12), ...

Moto3 - GP Brno : qualifiche folli - la spunta Kornfeil : Più che una qualifica, un suicidio collettivo. Troppo tempo a marcarsi, ad aspettarsi negli ultimi minuti del turno, come troppe volte si è visto in passato. Risultato: a due minuti e poco più dal ...

Moto3 - Sachsenring : Bulega e Foggia - qualifiche-no : ... ritrovandosi costretti domani a recuperare più posizioni possibili in gara sin dallo spegnimento del semaforo previsto alle ore 11:00 , diretta TV esclusiva su Sky Sport MotoGP HD, . Bulega in ...

LIVE Moto3 - GP Germania 2018 in DIRETTA : qualifiche. Martin favorito per la pole - Bastianini e Bezzecchi ci credono : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale delle qualifiche del GP di Germania di Moto3. Al Sachsenring il favorito per la pole è Jorge Martin, che ad Assen è tornato alla vittoria riprendendosi pure la leadership della classifica iridata. Lo spagnolo ha impressionato nella prima giornata, a differenza di Marco Bezzecchi ed Enea Bastianini, che invece inseguono. Per il primo è un weekend cruciale, perché la caduta nell’ultimo giro ...

LIVE Moto3 - GP Olanda 2018 in DIRETTA : qualifiche. Risultati e aggiornamenti in tempo reale : Tutto è pronto per il sabato del Gran Premio di Olanda 2018 della Moto3. Sul tracciato di Assen, soprannominato Università della moto, la classe più leggera sarà impegnata nelle qualifiche che andranno a comporre la griglia di partenza della gara di domani. La giornata, come sempre, prenderà il via con le terza sessione di prove libere alle ore 9.00, mentre la pole position si deciderà dalle ore 12.35. Il sabato del Gran Premio di Olanda vedrà ...