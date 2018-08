Morto Lindsay Kemp | il coreografo del rock | lavorò anche con David Bowie

Morto Lindsay Kemp il grande coreografo e ballerino video|foto Un genio irriverente : Il mimo, regista e attore britannico aveva 80 anni. Celebre per la sua interpretazione di Pierrot, aveva collaborato con David Bowie e Kate Bush

È Morto il coreografo Lindsay Kemp : Poi sono venuti tutti gli spettacoli di successo che lo hanno reso famoso. Prima di tutto una collaborazione con David Bowie per 'Ziggy Stardust' e quindi 'Mr Punch', 'Onnagata', 'Nijinsky', il '...

Morto il coreografo Lindsay Kemp : Kemp ha influenzato l'immaginario popolare non solo con spettacoli come Nijinsky, Mr Punch e Onnagata. La sua eredita' si e' allargata anche al mondo della musica: fra i suoi allievi si contano ...

Morto Lindsay Kemp - coreografo del rock : fu il maestro di David Bowie : Kemp ha influenzato l'immaginario popolare non solo con spettacoli come 'Nijinsky', 'Mr Punch' e 'Onnagatà. L'eredità dell'inglese si è allargata anche al mondo della musica: fra i suoi allievi si ...

Morto il coreografo Lindsay Kemp : Livorno, 25 ago. (AdnKronos) - È Morto nella sua casa di Livorno il coreografo , attore, ballerino, mimo e regista britannico Lindsay Kemp . Kemp , che aveva 80 anni, era nato a Cheshire, sull'Isola di Lewis in Inghilterra, il 3 maggio 1938. Innamorato fin dall'infanzia della danza, del teatro e del ci

È Morto il coreografo Lindsay Kemp : Aveva 80 anni, è stato anche ballerino, regista e attore e collaborò con David Bowie ai tempi di Ziggy Stardust The post È morto il coreografo Lindsay Kemp appeared first on Il Post.