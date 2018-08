Montagna | escursionista muore nel vallese in Svizzera

Montagna : precipita in scarpata col quad - muore escursionista nel Comasco : Milano, 20 ago. (AdnKronos) - Un escursionista è morto mentre percorreva con un quad un sentiero sui monti di Ossuccio, in provincia di Como. L'uomo è finito fuoristrada con il mezzo ed è precipitato in una scarpata, dove è stato trovato morto dal soccorso alpino.

Montagna - incidente nelle Alpi Graie : grave escursionista : Una escursionista è ricoverata in gravi condizioni all’ospedale Cto di Torino dopo essere precipitata questa mattina dalla cima del Rocciamelone, Montagna delle Alpi Graie, nel Torinese. L’eliambulanza del 118 e’ riuscita a raggiungere la donna alle 13.30, quando un’apertura nelle nuvole ha consentito di verricellare il tecnico del soccorso Alpino e il medico a bordo del velivolo. Mentre l’equipe procedeva con la ...

Incidenti in Montagna : escursionista ferito nel Cuneese : Recuperato dal Soccorso Alpino un escursionista rimasto ferito durante una gita in Valle Gesso, nel Cuneese: l’uomo, bloccato sul sentiero che conduce da San Giacomo di Entracque al rifugio Pagari’, ha riportato fratture a entrambe le gambe. L’uomo è stato raggiunto verso le 4 del mattino e sul posto gli sono state prestate le prime cure. All’alba è decollata da Alessandria una eliambulanza che ha prelevato il ferito e lo ...

Incidenti in Montagna : cade da sentiero - escursionista muore nel Vicentino : Un escursionista è morto questo pomeriggio tra le località Sasso Stefani e Sasso Rosso nella zona della Valstagna, nel Vicentino: è precipitato nel vuoto mentre percorreva un sentiero con tratti esposti sopra salti di roccia. A dare l’allarme una ragazza che si trovava con lui. Una squadra del Soccorso alpino di Asiago ha raggiunto il posto, assieme a un elicottero: sono sbarcati un tecnico di elisoccorso e un medico, ma è stato solo ...

Maltempo Friuli : escursionista disperso in Montagna - trovato in nottata : Ritrovato nella notte un escursionista che si era smarrito ieri in Friuli, nel gruppo del Pramaggiore-Monte Rua tra i comuni di Claut e Forni di Sopra, in seguito a un violento temporale che gli ha fatto perdere l’orientamento: a trovarlo, riporta il Soccorso Alpino FVG, è stato il gestore di un rifugio della zona. L’uomo era partito ieri mattina dalla Val Settimana dal Rifugio Pussa, nel comune di Claut, per una lunga escursione e ...

Montagna : escursionista disperso nel Cuneese - ricerche in corso : Sono in corso nel Cuneese le ricerche di un escursionista disperso da ieri: squadre del soccorso alpino piemontese sono al lavoro da questa mattina in Valle Gesso. L’automobile dell’uomo è stata trovata nei pressi del lago della Rovina. Una prima squadra è salita ieri sera al rifugio Genova-Figari. L'articolo Montagna: escursionista disperso nel Cuneese, ricerche in corso sembra essere il primo su Meteo Web.

Montagna - Pordenone : escursionista disperso - ricerche in corso : In corso le ricerche di un escursionista esperto nel Pordenonese: il 54enne è uscito ieri mattina con il cane per una gita e non è rientrato a casa. A dare l’allarme la compagna: l’uomo non è raggiungibile al cellulare da ieri. Sul posto 14 tecnici del Soccorso alpino di Maniago (Pordenone) per battere i sentieri e l’elicottero della Protezione civile per le perlustrazioni dall’alto. L'articolo Montagna, Pordenone: ...

Montagna : ritrovato l’escursionista disperso in Val Resia : E’ stato ritrovato l’escursionista che si era perso oggi pomeriggio mentre percorreva un sentiero con un amico in val Resia. L’uomo, 62 anni, di Udine, era scivolato dal sentiero per una quindicina di metri, rimanendo seriamente contuso. Il recupero è stato effettuato dagli specialisti del nucleo Speleo Alpino Fluviale dei Vigili del fuco di Udine. L’uomo, dopo essere stato assicurato su una barella, e’ stato ...

