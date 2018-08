Modena Tre interventi di riqualificazione energetica su edifici pubblici

Modena CARPI SASSUOLO festivalfilosofia 2018 200 appuntamenti fra lezioni magistrali - mostre - concerti - spettacoli e cene filosofiche : La diciottesima edizione del festival prevede lezioni magistrali, mostre, spettacoli, letture, giochi per bambini e cene filosofiche. Gli appuntamenti saranno quasi 200 e tutti gratuiti. Piazze e ...

Silvia Braccini - Modena - : 'Cara Senatrice Taverna sono estremamente delusa come italiana - come cittadina e come medico - da quello che ha ... : Impotenti davanti ad una -politica- che riduce a voti politici e twittate la scienza. Mi vergogno onorevole. Mi vergogno profondamente. Mi vergogno di essere rappresentata da lei e chi pensa sia ...

Modena Smart : programma dei tre giorni di festival : ... realizzata in collaborazione con Cna, su "Industria 4.0 ed economia circolare. Un binomio imprescindibile". Per l'ambito "Il lavoro nel futuro" verrà organizzato, nel pomeriggio di venerdì 28 ...

Pallavolo - Roberto Ciamarra torna a casa : sarà lo Scoutman di Modena Volley per le prossime tre stagioni : “Negli ultimi anni ho lavorato coi migliori, continuerò a farlo in un posto speciale, è un privilegio assoluto”, con queste parole Roberto Ciamarra torna ad essere lo Scoutman di Modena Volley Modena Volley è lieta di annunciare il ritorno di Roberto Ciamarra, che sarà lo Scoutman per le prossime tre stagioni. Roberto Ciamarra, spoletino classe 1982 è stato protagonista a Modena dal 2014 al 2017, tre stagioni durante le quali ha ...

Tre giorni di Vasco Modena Park – Il Film al cinema - dal 16 al 18 luglio un anno dopo : tutte le sale aderenti : Un anno dopo il trionfale successo del concerto che è entrato nella storia della musica mondiale per numero di presenze, torna Vasco Modena Park - Il Film al cinema per tre giorni. La "combriccola del Blasco", quella presente a Modena e quella che non c'era, quella che ha assistito al concerto in diretta nei cinema o in televisione su Rai1, potrà rivivere la lunga maratona musicale celebrativa del quarantennale di carriera del rocker di Zocca ...

Modena. Anziano truffato mentre fa il bancomat Conto prosciugato : In via Attiraglio. 'Ho prelevato 20 euro, lo sportello non mi ha ridato la carta Dietro a me una signorina: mi diceva di tornare l'indomani'

Terremoto in Emilia - scossa di magnitudo 3.6 : la terra trema vicino a Modena : La terra torna a tremare in Emilia . Una serie di scosse di Terremoto è stata sentita stamani in provincia di Modena . Un Terremoto di magnitudo 3.6 è stato registrato alle 9.32. La scossa, secondo i ...

Terremoto - scossa di magnitudo 3.6 in Emilia : la terra trema vicino a Modena : La terra torna a tremare in Emilia. Un Terremoto di magnitudo 3.6 è stato avvertito stamani alle 9.32 in provincia di Modena. La scossa, secondo i dati dell'

Terremoto - scossa di 3.6 in Emilia : la terra trema vicino a Modena : La terra torna a tremare in Emilia. Un Terremoto di magnitudo 3.6 è stato avvertito stamani in provincia di Modena. La scossa, secondo i dati dell'

Volley - Nations League 2018 : Italia - Final Six appesa a un filo. Serbia - Polonia e Brasile vincono : servono tre imprese a Modena : La corsa dell’Italia verso la Final Six della Nations League 2018 di Volley maschile si è fatta ancora più complicata. I risultati della mattinata, infatti, non hanno sorriso agli azzurri che ora sono costretti a recuperare due vittorie su almeno una squadra tra Serbia, Polonia e Brasile. Le nostre tre avversarie dirette per un posto agli atti conclusivi del prestigioso torneo internazionale non hanno steccato e si sono imposte con estrema ...

Volley - Nations League 2018 : Modena riabbraccia l’Italia - anticipo di Mondiale. Azzurri contro le corazzate Francia - Russia - USA : servono tre imprese : Questo è il weekend che tutti stavano aspettano, questo è il fine settimana giusto per abbracciare la Nazionale: l’Italia torna a casa e sarà travolta dal pubblico del PalaPanini di Modena, una fiumana riempirà il Tempio della Pallavolo per stringersi attorno agli Azzurri e cercare di trascinarli verso l’impresa in un trittico durissimo, quasi da Mondiale anticipato. I ragazzi del CT Chicco Blengini si giocano la qualificazione alla ...

Modena - picchia e minaccia la compagna : “ho l’acido”/ 58enne arrestato mentre tenta rapimento figlia di 3 anni : Modena, picchia e minaccia di lanciare l'acido alla compagna 29enne: ultime notizie, 58enne italiano arrestato con molteplici accuse mentre tenta di rapire la figlia di 3 anni(Pubblicato il Thu, 21 Jun 2018 08:58:00 GMT)