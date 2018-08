Modena Dal 27 agosto il porta a porta a Sacca e Nazioni Sud

Bologna e Modena - raccolte 14mila sneakers con progetto solidale 'Le tue scapre al centro' : Tra le varie iniziative in chiave green , laboratori per bambini e adulti, punti informativi su come essere verdi e più sostenibili, mercato contadino a km 0, musica, incontri, mostre, spettacoli, ...

Modena - clochard ruba creme callifughe e cibo : carabiniere gli regala un paio di sandali : Una storia commovente che viene da Modena. Un clochard che sentiva molto dolore ai piedi ed aveva tanta fame era entrato in un supermarket ed aveva rubato un po' di cibo e una crema callifuga. I proprietari del negozio l'hanno sorpreso e, immediatamente, hanno chiamato i carabinieri. Un militare 25enne si è impietosito alla vista del mendicante e, sebbene lo abbia fermato e denunciato, gli ha comprato un paio di sandali proprio nello stesso ...

Dal 28 al 30 settembre terza edizione del Festival Modena Smart Life : PROGRAMMA DEI TRE GIORNI DI Festival Il programma di #Future Modena 018 prevede diverse tipologie di eventi, conferenze a tema, workshop, spettacoli, dedicati a "Il valore sociale, economico e ...

Tre giorni di Vasco Modena Park – Il Film al cinema - dal 16 al 18 luglio un anno dopo : tutte le sale aderenti : Un anno dopo il trionfale successo del concerto che è entrato nella storia della musica mondiale per numero di presenze, torna Vasco Modena Park - Il Film al cinema per tre giorni. La "combriccola del Blasco", quella presente a Modena e quella che non c'era, quella che ha assistito al concerto in diretta nei cinema o in televisione su Rai1, potrà rivivere la lunga maratona musicale celebrativa del quarantennale di carriera del rocker di Zocca ...

Holostem - dalla ricerca sulle cellule staminali alla 'fabbrica' di nuovi farmaci : 10 anni di terapie avanzate a Modena : "La collaborazione tra scienza e industria da un lato, e tra pubblico e privato dall'altro, è stata sempre così stretta da rendere praticamente indistinguibili i risultati ottenuti in questi anni da ...

Modena - Torrenova tra accattoni atti vandalici e spaccio : Clienti del supermercato che vengono 'scortati' dai mendicanti sino all'auto. Il problema dei parcheggi, della 'baby gang' e il ritorno del giro di droga

Sistema Modena : dal cavallo di Paladino al caso-Miana - appalti e circenses : Marco Miana è stato chiamato , per ideali s'intende, da Muzzarelli , che lui oggi adora, per ricevere l'incarico ad allestire spettacoli ai Giardini Ducali dietro compenso di 800mila euro. Un ...

Modena - maxi rissa tra ghanesi. Si prendono a morsi - in due all'ospedale : Modena, 25 giugno 2018 - E' esplosa la violenza , nel primo pomeriggio di ieri, in una palazzina di via Emilia Est. I componenti di due famiglie ghanesi , infatti, pare per futili motivi hzionali ...

Modena - rapinata e trascinata dall'auto dei ladri : Nei pressi della polisportiva Sacca: la giovane derubata della borsetta s'era infilata nel finestrino dell'auto dei malviventi