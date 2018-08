“Minacciata | poi ho detto basta” Marina Graziani choc | la confessione dell’ex velina

caffeinamagazine

(Di sabato 25 agosto 2018) “Mi sono riservata questa estate per riflettere e cercare di riprendermi da un periodo di intensa sofferenza, ma è opportuno dire la verità: ho dovuto annullare le nozze e chiudere la mia relazione per minacce di varia natura”. Inizia così il post su Instagram dell’exdi Striscia la Notizia, che a luglio ha chiuso in malo modo il fidanzamento lampo (i due erano insieme a lui da solo un mese) col professore di matematica Gianluca Moreschi. La coppia era arrivata addirittura a un passo dal matrimonio, in estate, ma qualcosa è andato storto e tutto è stato annullato. “I miei progetti di vita privata che avevate letto sono cambiati e non per causa mia. Certi carichi di stress possono alterare chiunque, me compresa, ma la lealtà, il rispetto e la verità sono alla base di tutto, ecco perché nn posso accettare dichiarazioni pubbliche (con ...