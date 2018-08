Milano | polizia arresta 5 persone per rapina

Milano : polizia arresta tre persone per spaccio : Milano, 22 ago. (AdnKronos) - Tre persone sono state arrestate dalla polizia a Milano per spaccio di sostanze stupefacenti. Poco dopo le 5 di mattina gli agenti in via Cola Montano, in zona Isola, hanno fermato per un controllo due cittadini gambiani di 19 e 21 anni, trovando addosso a uno dei giova

Milano : controlli polizia locale nei mercati - 573 sequestri merce : Milano, 21 ago. (AdnKronos) - La polizia locale nei primi sette mesi del 2018 ha effettuato nelle aree dei mercati di Milano 503 controlli. Nel corso dei controlli sono state emesse 3.321 sanzioni per sosta irregolare e 442 multe a operatori abusivi e sono state rimosse 1.035 auto che impedivano gli

Crollo ponte - Polizia Locale Milano a Genova per supporto soccorsi : Roma, 16 ago., askanews, - Da ieri, Ferragosto, le prime squadre della Polizia Locale di Milano sono a Genova per fornire supporto, anche nei prossimi giorni, alle operazioni di soccorso dopo il ...

Pirati della strada - fermato 21enne : per la polizia locale ha ucciso il ciclista in via Ferrari a Milano : Incastrato da impronte digitali e immagini delle telecamere. La macchina, abbandonata in un campo, era intestata a un prestanome

Milano - banda di writer spagnoli in azione sui vagoni della metropolitana : incastrata dai video della Polizia locale : Le immagini della Polizia locale di Milano che hanno incastrato 11 writer spagnoli colpevoli di aver imbrattato alcuni vagoni della metropolitana milanese. Avrebbe colpito quattro volte nel capoluogo lombardo tra il 2017 e il 2018. I writes individuati, secondo le accuse hanno imbrattato mezzi di trasporto pubblici per un danno di diverse decine di migliaia di euro. L’indagine, denominata “Operazione Milano“, ha dato vita anche ...

'Ndrangheta : polizia Milano sequestra patrimonio a imprenditore affiliato (2) (2) : (AdnKronos) - Il sequestro, che segue alle indagini patrimoniali eseguite dalla Divisione anticrimine, riguarda una società immobiliare, 11 immobili in provincia di Milano e di Catanzaro, e due conti correnti. In particolare, le misure interessano la villa di Motta Visconti dove Demasi viveva e dove

'Ndrangheta : polizia Milano sequestra patrimonio a imprenditore affiliato : Milano, 2 ago. (AdnKronos) - sequestrati undici immobili e conti correnti per un valore superiore ai due milioni di euro a un imprenditore di origini calabresi, affiliato alla 'Ndrangheta. Gli agenti della Divisione Anticrimine della questura di Milano, tra Motta Visconti (Milano) e altre località d

Polizia sgombera Lambretta a Milano : ANSA, - Milano, 31 LUG - E' stato sgomberato l'immobile occupato dal Collettivo antagonista Lambretta a Milano. Lo sgombero, coordinato dal questore del capoluogo lombardo, Marcello Cardona, è stato ...

Milano : polizia sgombera stabile occupato da collettivo Lambretta : Milano, 31 lug. (AdnKronos) - La polizia di Stato sta eseguendo a Milano lo sgombero dell'immobile occupato dal collettivo di matrice antagonista Lambretta. Lo sgombero, coordinato dal questore Marcello Cardona, "è stato programmato al fine di dare esecuzione al decreto di sequestro preventivo emess

Milano : De Corato incontra Polizia penitenziaria : Milano, 30 lug. (AdnKronos) - L'assessore alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia Locale di Regione Lombardia, Riccardo De Corato, ha espresso solidarieta' agli agenti di Polizia penitenziaria del carcere di San Vittore aggrediti nei giorni scorsi. "Siamo all'ennesima aggressione a San Vittore ed anc