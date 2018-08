Milan | Leonardo dopo la sconfitta rossonera | “amarezza | ma sono fiducioso”

Napoli-Milan : talismano Leonardo - il dt rossonero mai sconfitto al San Paolo : Il Milan, sabato sera, debuttera' in campionato al San Paolo contro il Napoli [VIDEO]del tanto amato ex Carlo Ancelotti. Un debutto in trasferta più complicato di così era difficile da immaginare ma il Diavolo è pronto a dare battaglia e a conquistare i primi tre punti di una stagione che, si spera, possa essere quella della rinascita. Il progetto del nuovo Milan è cominciato in estate con la societa' passata dalla proprieta' cinese nelle mani ...

Milan in “missione” per Rabiot : la strategia di Leonardo : Rabiot è uno dei nomi sul taccuino di Leonardo per proseguire nella campagna di rafforzamento del Milan anche nelle prossime sessioni di mercato Il centrocampista del Psg Rabiot, sarà uno dei pezzi pregiati del mercato svincolati relativo alla prossima estate. Il calciatore francese ha un contratto in scadenza nel 2019 e non sembra voler rinnovare con i parigini, tanto da attirare su di sè l’attenzione di diversi club importanti, tra ...

Milan - Leonardo punta Rabiot : pronto il colpo a parametro zero : Leonardo punta Rabiot- Il Milan cambia marcia e si prepara a gettare le basi anche in vista del prossimo futuro. Come riportato da “SportMediaset“, il club rossonero, capitanato da Leonardo, sarebbe pronto a puntare con decisione su Rabiot. L’attuale centrocampista del PSG, il quale ha già rifiutato una proposta di rinnovo da circa 7 milioni […] L'articolo Milan, Leonardo punta Rabiot: pronto il colpo a parametro zero ...

Abbiati : 'Tornare al Milan? A settembre vedrò Leonardo e Maldini' : Un ritorno in rossonero in breve tempo non è però da escludere, come testimoniato dalle parole dell'ex portiere a RMC Sport : ' A settembre berrò un caffè a Casa Milan con Leonardo e Maldini, vedremo.

L'ex Antonelli : 'Con Leonardo e Maldini il Milan tornerà a vincere - Higuain tra i migliori al mondo' : ... ha parlato così dei rossoneri in un'intervista a Sky Sport : 'Sarà sicuramente un grande Milan, hanno fatto un colpo con Higuain che è uno dei migliori al mondo. La Juventus resta avanti ma con ...

Milan - PARLA TASSOTTI / L'ex terzino : "Leonardo sa fare tutto - con Maldini il segreto era..." : Il grande ex Mauro TASSOTTI, una vita in rossonero, ha PARLAto del nuovo MILAN evidenziando il buon lavoro della nuova società e soffermandosi sul ritorno di Leonardo e Paolo Maldini(Pubblicato il Thu, 23 Aug 2018 13:06:00 GMT)

Milan - Tassotti e quell’affetto ritrovato per i rossoneri : “con Leonardo e Maldini ora siamo una squadra normale” : Mauro Tassotti a 360° sul nuovo Milan di Elliott, l’ex difensore rossonero parla dell’affetto ritrovato per la sua squadra Mauro Tassotti, ex calciatore ed ex vice allenatore del Milan, parla della società rossonera che si è andata profilando dopo l’addio dell’ex presidente Yonghong Li. L’attuale vice di Shevchenko sulla panchina della Nazionale ucraina, riconosce i meriti di Elliott di aver messo insieme un ...

Milan - il lavoro di Leonardo non è finito : due colpi in canna dal suo Brasile : Milan, il calciomercato è chiuso ma Leonardo non vuole cullarsi sugli allori e prosegue le trattative sotto traccia per rafforzare la rosa Il Milan ha appena completato una sessione di calciomercato senz’altro d’alto profilo. Il neo dirigente Leonardo ha portato a casa colpi quali Higuain, Bakayoko, Caldara, Laxalt e Castillejo, acquisti di primissimo livello. Ma il lavoro di Leonardo non è certo finito, dato che, secondo ...

Kakà : 'Milan - arrivo! Scudetto o Europa - con Maldini e Leonardo puoi vincere' : Nel mondo, se si parla di Milan si parla di Paolo e viceversa . Paolo è la fedeltà. Non voglio dire nulla della precedente dirigenza, con la quale c'era stato qualche contatto, ma questa ha qualcosa ...

Milan - Musacchio : 'Castillejo ha iniziato bene - Maldini e Leonardo impressionanti' : SU Leonardo E Maldini - 'Fa effetto ma per chiunque, e non solo in Italia, ma nel mondo. Averli accanto in allenamento è molto bello. Abbiamo enorme rispetto per loro, poi da giocatori qui hanno ...

Un Milan universitario da 30 e lode : Leonardo autore di un manuale : Va benissimo così. Il mercato del Milan merita il pieno dei voti, un trenta tondo tondo, da pre-esame di laurea, con la lode e la futuribile pubblicazione della tesi. Più che la Juve, più che l’Inter, più che le altre. Sulla bilancia delle valutazioni vanno poste le condizioni date, con l’handicap di una società destrutturata dall’ultimo biennio berlusconiano e dall’annata orribile dell’ineffabile cinese; una società ridotta sull’orlo del ...