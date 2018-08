Mihajlovic al Tas | chiesto risarcimento allo Sporting Clube

Furia Mihajlovic contro lo Sporting : 'licenziamento senza giusta causa' - appello al Tas di Losanna : Sinisa MIhajlovic furibondo dopo quanto accaduto in questa lunga estate con lo Sporting de Portugal: assunto e licenziato in pochi giorni 'Avevo accettato con grande entusiasmo, come sempre quando ...

Furia Mihajlovic contro lo Sporting : “licenziamento senza giusta causa” - appello al Tas di Losanna : Sinisa MIhajlovic furibondo dopo quanto accaduto in questa lunga estate con lo Sporting de Portugal: assunto e licenziato in pochi giorni “Avevo accettato con grande entusiasmo, come sempre quando inizio una nuova esperienza professionale, l’offerta dello Sporting Lisbona, ma proprio perché stavolta si trattava di andare all’estero in un campionato prestigioso ma per me nuovo, durante la trattativa avevo preso tutte le informazioni e ...